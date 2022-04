Ammontano a 500.000 euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per iniziative e progetti finalizzati a contrastare le truffe agli anziani. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

BANDO, SOMME E DESTINATARI – Nei prossimi giorni sarà pubblicato, nella sezione bandi di Regione, il relativo avviso. I soggetti destinatari sono i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane. Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell’80% del costo del progetto che dovrà avere un importo compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro. I 500.000 euro deliberati riguardano in totale le annualità 2022 e 2023.

OBIETTIVI – Saranno finanziate le iniziative formative, informative e culturali, utili a prevenire e contrastare i reati contro gli anziani, in particolare le truffe.

ASSESSORE DE CORATO: SEMPRE UTILE INFORMARE I CITTADINI – “È sempre utile – ha detto l’assessore De Corato – parlare, discutere, formare e informarsi su come evitare di essere vittima di truffatori senza scrupoli. Le cronache locali e nazionali sono purtroppo zeppe di tali episodi. Per questo, ancora una volta, finanziamo i Comuni per informare in modo capillare la cittadinanza. Regione Lombardia, ancora una volta, si dimostra vicina ai più deboli”.