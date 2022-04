Con il primo incontro dedicato al tema del ciclo vitale della famiglia, da quando cioè si diventa sposi e poi genitori e si finisce per essere nonni, ha preso il via, sui canali social Facebook e Youtube, il nuovo ciclo di conferenze del percorso informativo “Genitori oggi: percorso di Sostegno alla Genitorialità”.

Otto gli appuntamenti in agenda, tutti a cadenza settimanale, patrocinati dall’Unione Montana Potenza Esino Musone con il bando Scuola per Genitori e organizzati dall’Associazione Help SOS Salute e Famiglia ODV in collaborazione con Age Marche.

“L’obiettivo – spiega Cristina Marcucci, presidente dell’associazione di volontariato Help S.O.S. Salute e Famiglia – è la promozione del benessere della famiglia, attraverso il sostegno e l’accompagnamento delle coppie, delle famiglie e di chi svolge la funzione di genitore, ad affrontare le diverse fasi del loro ciclo vitale al fine di prevenire lo sviluppo di situazioni di disagio”.

Il progetto prevede l’attivazione di un percorso di formazione per il sostegno alla genitorialità che ha lo scopo di creare momenti di incontro grazie ai quali lo spazio agito diventa luogo di autovalutazione, dove i genitori possono costruire un’identità adulta trovando risposta ai propri bisogni genitoriali, divenendo più consapevoli dei bisogni stessi, ricercando opportune strategie di fronteggiamento ai problemi educativi.

Le docenze degli incontri sono state affidate ai professionisti dell’associazione Praxis di Macerata. La prima conferenza è stata tenuta dalla psicologa Veronica Bruschi e dallo psicoterapeuta Paola Scapellato.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

– 19 aprile Le fasi dello sviluppo

– 26 aprile L’evoluzione del rapporto figlio – famiglia

– 3 maggio Paure ed ansie nei bambini e negli adolescenti

– 10 maggio Bugie e menzogne nei bambini e negli adolescenti

– 17 maggio I comportamenti a rischio negli adolescenti

– 24 maggio L’altra faccia della disgregazione coniugale

– 31 maggio Il ruolo genitoriale e gli stili educativi