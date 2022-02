Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ricevuto in visita istituzionale il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Nicola Candido.

L’incontro tra il primo cittadino settempedano e il colonnello Candido, improntato alla cordialità, è stato occasione per riaffermare, innanzitutto, la collaborazione già stretta ed esistente tra le istituzioni.

Il comandante provinciale dell’Arma ha rassicurato il sindaco sul fatto che presto partiranno anche i lavori di ricostruzione, per l’adeguamento e il miglioramento sismico, della locale caserma di via Raffaello Sanzio danneggiata dalle scosse di terremoto del 2016 e per la quale è già stato previsto un finanziamento di 3,3 milioni di euro.

“La presenza nell’Arma sul nostro territorio è fondamentale – ha sottolineato durante l’incontro il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, per poi aggiungere – Dal terremoto all’emergenza Covid, passando per i tantissimi fatti anche di cronaca che hanno contraddistinto negli anni del mio mandato la quotidianità della comunità settempedana, ho sempre avuto modo di apprezzare la professionalità e, ancor prima, la straordinaria umanità di chi da sempre rappresenta un presidio fondamentale e costante per la sicurezza dei cittadini”.

Il colonnello Nicola Candido, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Bari, ha iniziato la carriera militare con l’incarico di comandante di plotone e insegnante di materie giuridiche nella Scuola sottufficiali dell’Arma dei carabinieri di Velletri.

Nei precedenti incarichi ha ricoperto il comando del reparto operativo del Nucleo tutela patrimonio culturale di Roma e, ancora prima, il Nucleo operativo ecologico di Legge, le compagnia di Castel di Sangro e Tricase, il Nucleo investigativo di Torino e la compagnia di Moncalieri. Si è insediato a Macerata nel settembre 2020.