(ANSA) – CIVITACAMPOMARANO (CAMPOBASSO), 22 MAG – Ripresi i lavori a Civitacampomarano, sospesi durante l’emergenza sanitaria covid-19, del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze e luogo formativo per le attività di protezione civile.L’intervento ha preso il via con l’abbattimento dell’ex scuola materna del paese e la realizzazione di una nuova struttura. I lavori, appaltati all’impresa Giovanni Iacobucci srl, sono stati consegnati lo scorso settembre 2019 e si concluderanno entro qualche mese.”A riguardo, come Amministrazione Comunale di Civitacampomarano – dichiara il sindaco Paolo Manuele -, abbiamo già intrapreso protocolli d’intesa ed importanti partnership sono in via di definizione con principali organizzazioni nazionali ed internazionali, affinché diventi polo formativo di riferimento nel settore. L’inverno e la sospensione dei cantieri per via dell’emergenza Covid19 hanno rallentato il cronoprogramma. Il riavvio dei lavori inizia a far prendere forma alla nuova struttura”. (ANSA).



