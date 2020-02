(ANSA) – TORINO, 4 FEB – Il riso piemontese d’eccellenza protagonista oggi a New York, con il ‘Consorzio di Tutela della dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese’ partner dell’evento dedicato ai due grandi rossi regionali ideato dal ‘Consorzio di Tutela del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani’.

Al ‘Center415’ a Manhattan, operatori del settore e consumatori degustano i vini di oltre 220 produttori.

Il giorno seguente è dedicato alle nuove annate di Barolo (2016) e Barbaresco (2017): una commissione composta dai 100 migliori esperti (Masters of Wine, critici, giornalisti e Master Sommeliers) di tutto il mondo le giudicherà, per poi premiarle in una cena di gala nel cuore del World Trade Center condotta da Alessandro Cattelan con ospiti d’eccezione Il Volo e lo chef pluristellato Massimo Bottura. “Una straordinaria vetrina internazionale in cui interagire con i più grandi professionisti del settore food a livello mondiale”, commenta Carlo Zaccaria, Presidente del Consorzio Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.



