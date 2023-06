Palazzolo Acreide- I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno arrestato un 35enne del luogo, in ottemperanza ad un provvedimento di aggravamento del Tribunale di Siracusa. L’uomo, nonostante fosse gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento, ha continuato a perseguitare la ragazza della quale si era invaghito, con messaggi e telefonate, anche dal tenore minaccioso e diffamatorio, indirizzati anche a persone vicine alla vittima. Le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte, prontamente segnalate dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria aretusea, hanno portato all’emissione di un provvedimento di aggravamento, a seguito del quale il 35enne è stato posto ai domiciliari.

