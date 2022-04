Nello specifico , la condotta contestata in sede di avvio del procedimento concerne la politica di pricing applicata da C&T ai servizi di traghettamento passeggeri con mezzi gommati al seguito lungo la rotta VSG-MRSF, dove la società gode di una posizione di monopolio di fatto. In virtù della posizione dominante detenuta su tale rotta e, più in generale, sullo Stretto di Messina, C&T imporrebbe ai consumatori prezzi di acquisto dei titoli di viaggio ingiustificatamente alti, anche con effetti discriminatori per coloro che viaggiano da soli con autovettura al seguito rispetto a nuclei di più passeggeri che transitano sullo Stretto con la medesima autovettura.

L’Autorità ha irrogato alla Caronte & Tourist S.p.A. una sanzione di oltre 3,7 milioni di euro , l’illecito concorrenziale è grave anche considerando l’area geografica interessata, ossia lo Stretto di Messina; il potere economico di C&T; la tipologia di servizio, che risulta indispensabile per i circa 10 milioni di persone che ogni anno devono attraversare lo Stretto con il proprio autoveicolo.