“Sono molto contenta della decisione assunta dal Governo regionale di modificare le rette previste per comunità che accolgono donne fragili e vittime di violenza, con o senza figli.

Dai 62 euro al giorno che erano stati decisi ad ottobre, si passa ora a 73 euro al giorno, in linea con quanto era richiesto dagli enti gestori e dalle cooperative.

Quella dell’Assessore Scavone è una scelta di buonsenso che conferma come fosse giusta la nostra battaglia al fianco delle cooperative, per la tutela di una categoria sociale particolarmente fragile.

Occorre adesso che tutti i Comuni, a partire da quello di Palermo, si adeguino velocemente per permettere la stipula dei contratti con le cooperative, evitando interruzioni dei servizi.”

Lo ha dichiarato Marianna Caronia, dopo che la Regione ha diffuso una nota stampa nella quale annuncia la modifica, che era stata chiesta proprio dalla deputata regionale della Lega, delle tariffe minime per le comunità.