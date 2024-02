Sfilate con Alice in Wonderland e Candy Circus, animazioni, foto-ricordo, sorprese e saldi di stagione

È tempo di divertimento con il Carnevale 2024 firmato Sicilia Outlet Village. Domenica 11 febbraio appuntamento in maschera per tutti i piccoli visitatori, che potranno assistere alle sfilate (ore 11.30; 15.00; 17.30) a ritmo di musica con i personaggi di Alice in Wonderland e Candy Circus. Ma febbraio è anche il mese degli innamorati, che potranno pensare al regalo perfetto per il giorno che si tinge di rosso e di cuori: San Valentino. Saldi di stagione con sconti fino al 70% sul prezzo outlet e intrattenimento per le famiglie che potranno immergersi nel mondo fantastico della giocoleria, tra personaggi dei cartoni, lanci di coriandoli e maschere creative. Inoltre, in omaggio per tutti i bambini in maschera foto personalizzate con cover a tema e una sorpresa da ritirare all’Infopoint. Conto alla rovescia per la domenica di Carnevale al Village – punto di riferimento per lo shopping di lusso in Sicilia – con una giornata di festa all’insegna del divertimento e dell’amore.