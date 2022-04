Il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao annuncia la sua discesa in campo in occasione delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 12 giugno e si candida al consiglio comunale di Palermo.

“Metto a servizio della mia città, di Forza Italia, del Partito popolare europeo, del Movimento Sicilia Nazione tutto il patrimonio di passione politica, amici, valori ed idee, di rapporti europei e nazionali che porto con me. E lo faccio – ha detto il componente della Giunta Musumeci – con l’auspicio di poter far parte del Consiglio comunale che dovrà rilanciare la Città. Palermo e la Sicilia meritano ogni sacrificio. È il momento di voltare pagina, di costruire il futuro – ha concluso l’assessore regionale all’Economia – contrastando declino e dissipazione della più grande città a sud d’Europa”.

