In Sicilia la rete dei consulenti del lavoro è alla ricerca di numerose figure professionali, fra cui impiegati commerciali nel settore spettacolo, ottici, medici ortopedici, medici fisiatri, esperti in paghe e contributi, addetti all’assistenza personale, collaboratrici familiari e responsabili di commesse, ma, in generale, secondo l’ultimo Bollettino Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro, il 42,7% dei posti di lavoro offerti dalle imprese siciliane resta vacante per mancanza di candidati idonei, soprattutto nei settori del turismo, dei servizi e dell’edilizia. Eppure le offerte di impiego non mancano e adesso si aggiunge il nuovo “Superbonus occupazione” che incentiva le assunzioni di giovani e donne, e degli over 35 in area Zes Sud.

E’ proprio per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro che lunedì prossimo, 6 maggio, il Truck della Fondazione nazionale consulenti per il lavoro, in collaborazione con l’Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro e l’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro, concluderà in piazza Duomo, a Messina, dalle 9 alle 14, il percorso nazionale “Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, che, partendo lo scorso 3 aprile da Napoli, ha attraversato 18 città italiane coinvolgendo circa 5mila fra studenti di scuola secondaria di secondo grado, universitari e cittadini in cerca di occupazione.

Nella tappa finale della città dello Stretto, che gode della collaborazione e del patrocinio del Comune di Messina, i giovani riceveranno dai professionisti specializzati attività di orientamento per scegliere consapevolmente i percorsi di studio più adatti alle esigenze del mercato del lavoro. All’interno del Truck e nei diversi stand saranno offerti sessioni di gruppo e workshop, dedicati al mercato del lavoro, ai settori trainanti, alle professioni e ai titoli di studio più richiesti, nonché lezioni tematiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul lavoro etico. In particolare, tre sessioni saranno dedicate alle opportunità di impiego e di politiche attive disponibili nel territorio, alla piattaforma “Sorprendo” che aiuta a comprendere il campo lavorativo in cui spendere meglio le proprie competenze, e al videogame “GenL” sul lavoro etico.

Alle ore 11 comincerà il confronto con il mondo del lavoro e delle imprese. Interverranno Luigi Rizzolo, presidente nazionale di Sistemi formativi Confidustria e presidente di Sicindustria; Vincenzo Silvestri, Luca Paone e Enrico Limardo, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore della Fondazione consulenti per il lavoro; Federico Basile, sindaco di Messina; Massimo Finocchiaro, assessore comunale alle Attività produttive; Maurizio Adamo, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina; Massimo Floridia e Rosario De Luca, collaboratori del dirigente generale del dipartimento regionale Lavoro; Mario Versaci, in rappresentanza del Rettore dell’Università di Reggio Calabria; Alessio Lo Giudice, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina; Marta Tigano, coordinatrice del corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici di Messina; Stello Vadalà, dirigente dell’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale di Messina; Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio di Messina; Enrico Zaccone, dirigente dell’Ispettorato provinciale del Lavoro di Messina; Gaetano Minutoli, direttore provinciale dell’Inps di Messina; Mariagiovanna Costanza, direttrice provinciale dell’Inail di Messina; Giacomo De Francesco, dirigente del Centro per l’impiego di Messina.