Il CENTRO DI CONSULENZA LEGALE UDIPALERMO organizza con l’AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e minori) “Le donne nella giustizia tra riforma e pratica giudiziaria: da Istanbul a Cartabia” , una riflessione necessaria e l’occasione per fare il punto della situazione. La giornata di studi si terrà domani Sabato 18 marzo ore 9.00-13.00 presso i locali della Banca Popolare Sant’Angelo – via E. Albanese 94 – Palermo.

Interventi di:

Avv. ANTONIO COPPOLA – Presidente Banca Sant’Angelo

Avv. DARIO GRECO – Presidente COA Palermo

Avv. GIUSEPPE BRUNO – Referente Aiaf Palermo

Dott.ssa PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI – Consigliera della Corte di Cassazione

Dott. ANTONIO BALSAMO – Presidente del Tribunale di Palermo

Dott.ssa ANNA MARIA PICOZZI – Procuratrice della Repubblica Aggiunta di Palermo

Avv. MADDALENA GIARDINA – UDIPalermo

Dott.ssa MARIA GRAZIA PATRONAGGIO – Centro Antiviolenza Le Onde

MODERA

Avv. CLAUDIA PEDROTTI – UDIPalermo, AIAF

La giornata di studi è aperta a tutte/i coloro che desiderano partecipare; l’iscrizione è richiesta per le/gli avvocate/i sul sito www.aiaf-avvocati.it – Richiesti crediti formativi al COA di Palermo