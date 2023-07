Tra imprese che nascono e imprese che muoiono, la Sicilia

continua a essere tra le peggiori regioni d’Italia per saldo negativo. Dai dati

Unioncamere, emerge che il saldo negativo risulta essere pari a 907. Peggio ha fatto

soltanto il Piemonte. Le cifre si riferiscono ai primi tre mesi dell’anno. Nelle ultime

settimane, il trend, sebbene manchino ancora i dati ufficiali, è destinato a trovare

ulteriore conferma. Ecco perché Confcommercio Sicilia, da sempre attenta alle esigenze

delle piccole e medie imprese, crede adesso che sia improcrastinabile focalizzare buona

parte del proprio impegno sindacale a sostegno degli imprenditori siciliani in stato di

crisi, utilizzando ovviamente gli strumenti normativi previsti. E’ quanto ha chiarito il

presidente regionale Gianluca Manenti in audizione, ieri pomeriggio, presso la

Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto

alla crisi delle imprese insediatasi presso l’assessorato regionale delle Attività

produttive.

“Abbiamo evidenziato come, secondo noi – ha chiarito Manenti – la commissione

debba porre sotto particolare attenzione due strumenti: la finanza alternativa o

complementare e la conciliazione. La finanza complementare si è andata gradualmente

affermando, nel corso degli ultimi anni, come strumento utile per le imprese in cerca di

risorse creditizie. Questo attraverso l’utilizzo dei minibond, ovvero il ricorso al mercato

mobiliare per il collocamento di titoli di debito come obbligazioni e cambiali

finanziarie per importi fino a 50 milioni di euro. I minibond possono essere utilizzati

per: garantire la liquidità di breve periodo e finanziare il capitale circolante, sostenere

piani di sviluppo industriale o programmi di internazionalizzazione di medio-lungo

periodo, effettuare il rifinanziamento di debiti in scadenza. L’emissione di minibond

garantisce una serie di vantaggi per le imprese, come, ad esempio, l’assenza di

segnalazioni in centrale rischi, dove sono registrate tutte le esposizioni contratte da

privati o imprese verso le banche e gli altri intermediari finanziari”.

L’altro strumento che Confcommercio Sicilia ha chiesto alla commissione di analizzare

è la conciliazione giudiziale. “E’ il mezzo – ha aggiunto Manenti – attraverso il quale il

contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo

potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al

grado di giudizio in cui si perfeziona. La conciliazione fuori udienza presuppone la

presentazione di una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai

difensori, per la definizione totale o parziale della lite. La conciliazione in udienza può

essere proposta: da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di

trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in

pubblica udienza; dalla Corte in udienza la quale, sussistendo le condizioni di

ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla

successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. Sono strumenti che, secondo

noi, per aiutare le imprese in difficoltà, devono essere valutati con la massima

attenzione per cercare di dare sollievo a chi si trova in ambasce”.