(ANSA) – CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA), 5 APR – Ha preso in carico la prima paziente positiva al Covid-19 clinicamente guarita da polmonite bilaterale la struttura regionale Villa Muzi, a Città di Castello, messa a disposizione della Curia.

La paziente, reduce dal ricovero presso l’ospedale tifernate, è stata accolta dagli operatori sociosanitari della Ati-Asad La Rondine e riceverà assistenza infermieristica e, al bisogno, medica, per monitoraggi e terapie fino alla completa negativizzazione dal coronavirus.

L’accesso a Villa Muzi – spiega l’Usl Umbria 1 – è volontario da parte dei pazienti, purché autosufficienti, che sono impossibilitati ad affrontare in sicurezza la convalescenza al proprio domicilio ed è, comunque, subordinato alla richiesta da parte delle direzioni dei presidi ospedalieri o dei distretti di tutta la regione. (ANSA).



