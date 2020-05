(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 06 MAG – Sono “felici” e ringraziano per “la tanta solidarietà ricevuta in questi giorni” le suore di clausura del monastero di Santa Coletta, ad Assisi, tutte ora guarite dal coronavirus. Lo hanno detto al vescovo monsignor Domenico Sorrentino che le ha contattate dopo l’annuncio dato dal sindaco Stefania Proietti. Una notizia per la quale lo stesso presule ha espresso “felicità” rispondendo all’ANSA.

“Le suore ringraziano tutti – ha spiegato monsignor Sorrentino – per le preghiere e gli aiuti materiali ricevuti.

C’è chi infatti ha portato loro il pranzo e la cena ma anche gli altri generi di conforto dei quali hanno bisogno.

Quella delle clarisse francesi è una comunità di suore di clausura che vive in un monastero nel centro di Assisi. Otto di loro sono state colpite dal Covid e una è stata anche ricoverata in ospedale. (ANSA).



