La seconda settimana di ITINERA, intitolata “Scienza e Innovazione”, sarà caratterizzata da una serie di eventi scientifici volti a promuovere la conoscenza e l’innovazione, coinvolgendo tutta la comunità.

La settimana inizierà con una cerimonia di apertura alle 10:00, dove la sindaca Alessia Naldi e scienziati locali daranno il via agli eventi presso la cupola della scienza. Alle 11:00 si terrà la conferenza inaugurale sul tema “Il futuro della scienza e dell’innovazione”, con relatori esperti di tecnologia, energia e ambiente. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, i visitatori potranno esplorare una mostra interattiva sull’energia rinnovabile, con modelli e pannelli informativi sulle tecnologie energetiche sostenibili. La giornata si concluderà alle 20:00 con un aperitivo scientifico, durante il quale il pubblico potrà discutere in modo informale con i ricercatori.

Il 10 settembre 2030 sarà dedicato all’energia rinnovabile. La mattina, dalle 10:00 alle 12:00, si terrà un laboratorio di costruzione di modelli di turbine idrauliche e eoliche per bambini. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, un seminario presenterà le nuove frontiere dell’energia solare, con un focus sulle innovazioni e le tecnologie emergenti. La giornata si concluderà alle 18:00 con una tavola rotonda, durante la quale esperti del settore energetico discuteranno le politiche e le strategie per un futuro sostenibile.

L’11 settembre 2030 sarà dedicato ai laboratori di robotica. La mattina, dalle 10:00 alle 12:00, si terrà un laboratorio di robotica per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, dove i partecipanti potranno avvicinarsi alla programmazione e costruzione di robot semplici. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, un workshop avanzato di robotica sarà destinato agli adolescenti dai 15 ai 18 anni, con attività di progettazione e competizione di robot (modello Arduino). Alle 18:00, i progetti realizzati durante i laboratori saranno presentati con dimostrazioni dal vivo.

Il 12 settembre 2030 sarà la giornata dedicata alla scienza per tutti. La mattina, dalle 10:00 alle 12:00, un laboratorio di chimica per bambini offrirà esperimenti sicuri e divertenti per scoprire i principi della chimica. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, una conferenza divulgativa esplorerà “La scienza nella vita quotidiana”, mostrando come la scienza influisce sulle nostre attività giornaliere. La giornata terminerà alle 18:00 con uno spettacolo scientifico interattivo per famiglie, caratterizzato da dimostrazioni di fisica e chimica con esperimenti spettacolari.

Il 13 settembre 2030 sarà dedicato all’innovazione e tecnologia. La mattina, dalle 10:00 alle 12:00, un workshop illustrerà le tecnologie emergenti nel campo della salute e della medicina. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, una conferenza sul tema “L’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro” vedrà la partecipazione di relatori dal mondo accademico e industriale. Alle 18:00, una mostra di start-up innovative presenterà nuovi prodotti e idee tecnologiche.

Il 14 settembre 2030 sarà la giornata della biologia. La mattina, dalle 10:00 alle 12:00, un laboratorio di biologia per ragazzi proporrà esperimenti di genetica e microscopia. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, un seminario tratterà “Le biotecnologie e l’agricoltura del futuro”, illustrando innovazioni per una produzione alimentare sostenibile. Alle 18:00, una discussione con biologi e ricercatori affronterà il tema “La biodiversità e la conservazione ambientale”.

Il 15 settembre 2030 si terrà la tanto attesa Notte dei Ricercatori. Dalle 17:00 alle 20:00, saranno organizzati esperimenti dal vivo e dimostrazioni scientifiche nelle diverse cupole, coinvolgendo il pubblico in attività pratiche. Dalle 20:00 alle 22:00, sarà possibile osservare il cielo con telescopi, guidati da scienziati che mostreranno stelle e pianeti. La settimana si concluderà alle 22:00 con un discorso della sindaca Alessia Naldi e simulazioni di fuochi d’artificio musicali con droni sincronizzati.

Questo programma settimanale offre un’esperienza immersiva nel mondo della scienza e dell’innovazione, promuovendo l’apprendimento e la partecipazione attiva di tutte le fasce di età.