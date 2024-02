Grazie all’iniziativa “Onehealth: i tanti volti della sostenibilità” gli insegnanti di tutte le scuole italiane avranno accesso a educazionedigitale.it, una piattaforma didattica gratuita che, attraverso metodologie e strumenti innovativi, sviluppa un nuovo progetto didattico che abbraccia i temi di salute, cambiamenti climatici, stili di vita sostenibili, innovazione e diversità e inclusione. In linea con l’approccio globale “OneHealth”, infatti, l’iniziativa promuove tra gli studenti tra i 13 e i 18 anni la cultura del legame tra salute dell’uomo, degli animali e dell’ecosistema, poiché prendersi cura della salute umana significa considerare il benessere e l’integrità di ognuno di questi comparti.

Il progetto, ideato da Medtronic, azienda leader nel settore HealthCare, mette GRATUITAMENTE a disposizione degli insegnanti risorse didattiche che consentono loro di approfondire con le proprie classi, nel corso di un’offerta formativa distribuita su due annualità scolastiche, i seguenti nuclei tematici: il primo anno “Salute & ambiente” e “Stili di vita sostenibili”, il secondo anno “Salute e Innovazione” e “Diversità e Inclusione”.

Ogni annualità progettuale riserva agli insegnanti iscritti una approfondita documentazione didattica e strumenti multimediali nati per promuovere l’apprendimento attivo e la rielaborazione critica dei contenuti per coinvolgenti lezioni con le classi.

“Con il programma OneHealth intendiamo promuovere la salute e l’integrità dei nostri ecosistemi mettendo al centro la persona e l’ambiente nel suo complesso. Facendo leva su stili di vita, innovazione, sostenibilità, diversità e inclusione investiamo sul nostro futuro con la consapevolezza e la competenza di sostenere una salute più equa e accessibile.” sostiene Paola Pirotta, Amministratrice Delegata di Medtronic Italia e Senior Finance Director di Italia, Ibera e Francia.

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, rinomata per la sua esperienza nella formazione in management e sostenibilità, con Donne Leader in Sanità ONLUS, impegnata nella promozione della leadership femminile nel settore della sanità e delle scienze della vita, con Cittadinanzattiva, attiva nella tutela dei diritti dei cittadini nel settore scolastico e sanitario e con Civicamente società benefit che ha sviluppato la piattaforma educazionedigitale.it con sociologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione digitale, specializzati in progetti educational per la scuola e la società.

“Da 20 anni operiamo per formare agenti di cambiamento, una nuova classe di manager e imprenditori capaci di governare le loro organizzazioni generando un impatto positivo su tutto l’ecosistema – dichiara Alessia Coeli, General Manager di ALTIS –. Parlare ai ragazzi della scuola secondaria superiore significa crescere generazioni più consapevoli e, di conseguenza, avere noi l’opportunità di continuare ad esplorare le frontiere della conoscenza e poter sperimentare competenze all’avanguardia capaci di rispondere sempre meglio alle sfide presenti e future.”

‘’Promuovendo la parità di genere nella leadership sanitaria italiana, non solo favoriamo l’innovazione ma coltiviamo anche una comprensione più profonda dell’interconnessione tra la salute e le sfide ambientali. Le donne portano prospettive preziose al tavolo, arricchendo la nostra capacità di affrontare sfide sanitarie complesse e guidare cambiamenti positivi verso un futuro più sano e sostenibile.” Paola Testori Coggi, Vice Presidente LEADS.

La piattaforma educazionedigitale.it di Civicamente è riconosciuta quale ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione del personale della scuola. Questa partnership è finalizzata a garantire la qualità della proposta formativa gratuita riservata alle e agli insegnanti che, grazie a innovative metodologie didattiche, agli strumenti e ai contenuti sviluppati potranno rendere le lezioni più dinamiche e coinvolgenti.