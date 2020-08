I volontari distribuiscono il materiale di sensibilizzazione ai commercianti bitontini.

Nei giorni scorsi nella città di Bitonto, in provincia di Bari, sono proseguite le attività di distribuzione portate avanti sul territorio pugliese, a cura del gruppo di volontariato dell’associazione Dico No alla Droga Puglia.

Un’operazione molto apprezzata da cittadini e commercianti che hanno prontamente prestato le proprie attività per favorire la distribuzione. Nel corso della giornata i volontari hanno distribuito infatti centinaia di opuscoli in decine di attività commerciali.

L’idea che il miglior deterrente per prevenire l’uso e l’abuso delle sostanze stupefacenti sia proprio la prevenzione, continua a portare grandi risultati, diffondendo una cultura di informazione e conoscenza. Un messaggio semplice quello trasmesso dagli stessi volontari con il materiale distribuito: Dico NO alla droga.

Un grido alla vita sana e al benessere, che attraverso la sensibilizzazione si diffonde in tutte le città in cui i volontari sono attivi. Consapevolezza ed istruzione per un mondo sano ed una società felice. A questo scopo sono molti gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato per lo scorso anno scolastico, con l’organizzazione di conferenze con approfondimenti e testimonianze direttamente negli istituti di formazione.

“L’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale è la droga” diceva L. Ron Hubbard. Così i volontari dell’associazione hanno deciso di combattere contro questo elemento di distruzione sociale, portando avanti la loro campagna di informazione con tenacia.

