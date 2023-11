Tante le iniziative in programma per dare vita a una vera e propria ondata di generosità in cui tutti sono chiamati a unirsi per manifestare l’importanza del dono. Per maggiori informazioni su come partecipare: https://givingtuesday.it/

Roma, 27 novembre 2023 – Un invito a “donare” per sensibilizzare sull’importanza di un gesto di generosità e promuovere la cultura della solidarietà: è questo l’obiettivo del GivingTuesday – la Giornata Mondiale del dono – che quest’anno si celebra in tutto il mondo domani 28 novembre. Perché donare, in tutte le sue forme, significa poter fare la differenza e contribuire, in modo concreto, alla costruzione di un mondo più giusto e solidale.

Da queste premesse nasceva nel 2012, a New York, il più grande evento internazionale orientato a diffondere la nobile attitudine ad essere altruisti, per favorire una vera e propria controcultura solidale al consumismo massivo dei nostri tempi, incarnato dal Black Friday e dal Cyber Monday. Quell’invito a donare e ad attivarsi per la cura del prossimo e dell’ambiente oggi, dopo oltre 10 anni, è diventato un movimento globale di solidarietà che incoraggia la cooperazione tra le persone e la pratica del dono, coinvolgendo oltre 90 paesi nel mondo e milioni di cittadini.

In Italia il GivingTuesady è organizzato e promosso, dal 2017, dalla Fondazione AIFR, che sin dall’inizio ha voluto mettere in luce l’impegno del Terzo Settore, invitando inoltre le persone a sostenere l’impatto che ogni singola azione può generare sulla comunità. L’iniziativa ha il patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Assifero, ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser e CSVNet.

“GivingTuesday è un movimento di sensibilizzazione sulla solidarietà e vuole diffondere la cultura del Dono come gesto quotidiano. – spiega Marco Cecchini, Presidente di Fondazione AIFR – Il mondo della solidarietà sta cambiando: c’è una presa di coscienza del donatore che vuole essere promotore di cambiamento e di sviluppo. In questo contesto è importante informare e sensibilizzare sull’importanza del Dono come cultura. Una solidarietà che si esprima tutto l’anno, e non solo in occasione di eventi di alta emotività, per poter essere davvero cambiamento e avere un impatto per tutta la società”.

La Fondazione AIFR opera, dunque, con un duplice obiettivo: da un lato vuole fare emergere l’importante ruolo del Terzo Settore e dall’altro intende incentivare e spronare le persone ad attivarsi, contribuendo così alla costruzione di una cultura del dono più partecipativa e meglio riconosciuta. Lo fa attraverso numerose iniziative in programma per la settima edizione del GivingTuesday Italia, con un’attenzione particolare rivolta anche alle giovani generazioni.

TUTTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DA AIFR PER PARTECIPARE AL GIVINGTUESDAY ITALIA

Sono numerose le attività proposte nel nostro Paese dalla Fondazione AIFR per partecipare attivamente alla settima edizione del GivingTuesday Italia e quindi alla promozione della cultura del dono.

28 NOVEMBRE: I MONUMENTI ITALIANI SI ILLUMINANO DI ROSSO

Dal David di Michelangelo a Firenze, alla Fortezza Malatestiana di Rimini, dal Palazzo delle Logge a Pisa e Piazza del Campo a Siena alla Mole Antonelliana di Torino, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, domani 28 novembre l’Italia si illumina di rosso per celebrare la Generosità. Anche in Italia, dunque, si consoliderà quella che ormai, in occasione del GivingTuesday, è diventata una tradizione: illuminare i monumenti più simbolici del pianeta come il Cristo Redentore a Rio de Janeiro o le cascate del Niagara in Canada. Nel nostro Paese le comunità, dalle più grandi alle più piccole, sono state coinvolte su tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione di ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. La lista dei comuni aderenti è in continuo aggiornamento.

STREAMINGTUESDAY: 24 ORE DI SOLIDARIETÀ IN LIVE-STREAMING SU TWITCH

In occasione del GivingTuesday – la Giornata Mondiale del Dono, Fondazione AIFR lancia una nuova iniziativa: StreamingTuesday. Martedì 28 novembre oltre 20 gamer e content creator si alterneranno dalla mattina a notte fonda sulla piattaforma twitch.tv per dare vita a 24 ore di maratona streaming, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente e sensibilizzare al dono gli spettatori. Tra sessioni di gaming per sostenere una raccolta fondi a favore di una ONP e “Quattro Chiacchiere” per dialogare con la propria community, lo scopo è promuovere l’importanza di un gesto di generosità e solidarietà anche fra le giovani generazioni. Già da tempo Fondazione AIFR collabora con gamer e content creator per sensibilizzare il Terzo Settore sull’importanza della diretta streaming come opportunità di raccolta fondi e lo scorso aprile ha infatti organizzato il convegno Gaming for Good proprio su questo nuovo e utile strumento.

Partner dell’iniziativa è il network 2WATCH la community più grande di casual gamer in Italia. Per conoscere meglio gli streamer e il palinsesto delle live: https://givingtuesday.it/streamingtuesday

VOTA LA FOTOGRAFIA PIÙ BELLA DEL CONTEST “SCATTA LA GENEROSITÀ”

Con “Scatta la generosità – il contest fotografico di GivingTuesday 2023”, scuole e organizzazioni non profit possono raccontare il dono e la generosità sfruttando il linguaggio universale della fotografia. Partecipare è facile: sarà sufficiente condividere, entro il 21 novembre 2023, un proprio scatto originale che evochi i valori diffusi nella Giornata Mondiale del dono. La votazione è aperta a tutti: basterà andare sul sito givingtuesday.it nella sezione dedicata alla “galleria del dono”, scegliere la propria fotografia preferita e ricondividerla sui propri canali Facebook e X (Twitter). La foto più condivisa si aggiudicherà una donazione di € 3.000 che verrà devoluta all’Associazione vincitrice. I partner dell’iniziativa, inoltre, selezioneranno alcune foto a cui assegnare delle menzioni speciali. Per saperne di più: https://givingtuesday.it/contest-fotografico/

L’ALTRUISMO SI IMPARA A SCUOLA

Si rinnova, inoltre, l’appuntamento con “A scuola di generosità”, il progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ideato e messo gratuitamente a disposizione da Fondazione AIFR per informarli e sensibilizzarli a una cittadinanza attiva a partecipativa. Esperti e organizzazioni non Profit hanno realizzato 10 schede didattiche che gli insegnanti possono scegliere in base alle tematiche di interesse (tra i temi trattati c’è la tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti umani, il contrasto all’odio in rete e molto altro), per poi strutturare l’intervento in classe.

COME SEGUIRE IL GIVINGTUESDAY SUI SOCIAL

Sui social, ciascuno può infine contribuire a “rendere virale la generosità” condividendo la propria iniziativa e partecipazione alla Giornata con l’hashtag #GivingTuesday.

Fondazione AIFR è un ente filantropico di diritto privato costituito con lo scopo di sviluppare la filantropia e di sostenere, formare e promuovere il Terzo Settore italiano. In particolare, la Fondazione promuove e incentiva la cultura del dono nel nostro paese attraverso l’organizzazione di eventi e campagne mirate, e opera per rendere più efficaci le Organizzazioni Non Profit ideando momenti di formazione su tematiche d’interesse con l’obiettivo di sviluppare la professionalizzazione del settore.

Per maggiori informazioni su come partecipare: https://givingtuesday.it/

