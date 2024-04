Roma, 12 aprile 2024 – I membri del Consiglio di Amministrazione dell’INGV (CdA) sono costernati per quanto avviene nelle varie aree del mondo afflitte da guerre sanguinose e aggressioni ingiustificate contro la vita umana.

La grave crisi umanitaria, politica e militare che strangola il Medio Oriente, in particolare il conflitto tra Israele e Palestina, ha causato e continua a causare vittime, sofferenze, violazioni dei diritti umani e danni irreparabili al patrimonio culturale e ambientale della regione.

L’INGV è un ente pubblico di ricerca che opera nel rispetto dei principi di autonomia, libertà e responsabilità scientifica; in aderenza al dettato costituzionale e alla sua legge istitutiva, l’INGV ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della conoscenza della Terra.

Il CdA dell’INGV riconosce il valore della cooperazione internazionale e della diplomazia scientifica come strumenti per favorire il dialogo, la comprensione, la risoluzione dei conflitti e la costruzione della pace tra i popoli.

La valutazione delle opinioni e delle scelte su temi così fondamentali e delicati come i conflitti in corso in Ucraina, in Palestina e in Africa pertiene alla sfera individuale e alle scelte politiche personali. Tuttavia, il CdA dell’INGV esprime la sua solidarietà a tutte le vittime innocenti del conflitto e appoggia la richiesta di immediato cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi in ogni nazione, e di riprendere i negoziati per una soluzione pacifica e duratura, basata sul diritto internazionale e sulle risoluzioni delle Nazioni Unite, che garantisca la sicurezza, il riconoscimento e l’autodeterminazione di entrambe le parti.

Il CdA dell’INGV non aderisce al boicottaggio nei confronti delle istituzioni scientifiche giudicando prioritario mantenere i rapporti con il mondo accademico e della ricerca, indipendentemente dalla nazione di appartenenza, utilizzando lo strumento della diplomazia scientifica quale sostegno al processo di pace, anche partendo dalle collaborazioni con i colleghi e le colleghe israeliani e palestinesi.

Il CdA dell’INGV rigetta l’uso militare delle ricerche, in coerenza con le impostazioni di diplomazia scientifica quale contributo al processo di pace.

La scienza non ha confini, anzi li abbatte, unisce: i ricercatori di tutto il mondo dedicano la propria esistenza a migliorare la vita di tutti, in qualsiasi nazione.

Come ha dimostrato Luigi Cavalli Sforza, sulla Terra esiste una sola specie umana, non ci sono razze diverse, che la solidarietà dei e tra i popoli è una conquista possibile e utile a tutti. Ucraini, Russi, Israeliani, Palestinesi, Congolesi: tutti hanno diritto di essere riconosciuti, rispettati e vivere in pace.

Riprendendo John Lennon: “Imagine all the people living life in peace… and the world will live as one”.