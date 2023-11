In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Scarpetta Rossa – associazione in prima linea per combattere la piagasociale della violenza contro le donne – annuncia che SmartCityLife e CityLifeShopping District hanno deciso di aderire al progetto “Panchine Rosse – Non solo un simbolo”.

Una importante partnership in base alla quale sabato 25 novembre verrà installata una Panchina Rossa all’interno del parco di SmartCityLife. E l’iniziativa prosegue sempre a CityLife Milano, oltre che nel parco di SmartCityLife, anche all’interno dello di CityLife Shopping District sempre attento e partecipe a tematiche a favore e sostegno delle donne.

“Panchine Rosse – Non solo un simbolo” è una campagna sociale di sensibilizzazione verso il grave problema degli abusi fisici e psicologi sulle donne, rivolta a tutti i luoghi a grande affluenza di pubblico. L’iniziativa è molto semplice ma ha un forte valore simbolico: l’idea è quella di installare o colorare di rosso una panchina, che diventa così non solo un simbolo della lotta contro la violenza, ma anche uno strumento di pubblica utilità dal momento che sulla stessa panchina viene apposta una targhetta o una scritta ben visibile con i contatti e-mail e telefonici di Scarpetta Rossa Aps, che dal 2014 è strutturata per aiutare concretamente le donne che subiscono violenze e maltrattamenti.

“Abbiamo accolto con orgoglio ed entusiasmo l’iniziativa “Panchine Rosse – Non solo un simbolo” di Scarpetta Rossa. L’obiettivo è quello di riuscire a lanciare insieme a loro un messaggio forte e chiaro contro un crimine efferato, qual è il femminicidio. Una piaga sociale che ad oggi, purtroppo, non sembra arrestarsi, anzi” dichiara l’Arch. Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife. “La panchina ospitata all’interno del parco di SmartCityLife a CityLifeMilano, infatti, non sarà solo un simbolo ma porterà con sé un aiuto visibile ma riservata per chi ne avrà bisogno. Un supporto immediato con informazioni utili per le vittime. In giornate come questa e non solo, è importante che parti sociali, istituzioni e cittadinanza si uniscano in maniera concreta e incisiva.”

“Siamo orgogliosi di poter iniziare questa nuova partnership con SmartCityLifee CityLife ShoppingDistrict, che è solo l’inizio di una collaborazione che sicuramente si svilupperà ulteriormente nel tempo” afferma Federica Fommei, fondatrice di Scarpetta Rossa. “E siamo anche davvero molto felici di continuare a sviluppare nuove iniziative sociali nella città di fondazione della nostra associazione”.