Presentata stamani in Conferenza Stampa presso il Comune, l’iniziativa che si terrà domenica prossima 6 agosto: la “1^ Regata per la Pace, Gara remiera di fondo su gozzo nazionale e lancia a 10 remi” che ha i patrocini del Comune di Pescara, Assessore al Mare e Fiume Nicoletta Di Nisio e della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

Presenti, oltre al Sindaco Carlo Masci, il Presidente di “Porto Antico Pescara” che ha promosso la manifestazione, Giuseppe Di Persio, il Presidente ASI Abruzzo Roberto Pasquali e l’artista Vittorio Di Boscio che ha realizzato il premio ovvero un’opera intitolata “Regata per la Pace”.

Domenica 6 agosto 2023 dalle ore 09:30, nello specchio d’acqua antistante la sede del Circolo Nautico Porto Antico Pescara ASD – banchina sud del Porto Canale – si svolgerà una gara su imbarcazioni del tipo Gozzo nazionale e Lancia 10 remi su un percorso totale di 2.000 metri.

“Non è soltanto una splendida competizione, ma questo è un evento oltre che sportivo anche sociale – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – si vuole mantenere viva l’attenzione verso chi sta subendo, sulla propria pelle, le conseguenze drammatiche della guerra in Ucraina. Nell’ambito dell’iniziativa, infatti, sarà attivata una raccolta fondi promossa dall’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), a sostegno di un Progetto per la creazione di un presidio di Primo soccorso, assistenza e orientamento sul territorio ucraino vicino ad uno dei valichi di frontiera con l’Europa.

Spero che in tanti domenica mattina vogliano partecipare sia per assistere alla competizione, sia contribuire, anche con una piccola somma, al Progetto per realizzare un presidio di Primo soccorso.

Chi non potrà di persona, può contribuire tramite c/c bancario intestato ad ASI Terzo settore Abruzzo – Banca Intesa San Paolo (IBAN: IT73J0306909606100000187370 – causale: Regata per la Pace) che si sta occupando direttamente del progetto”.