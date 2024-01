È online da oggi la piattaforma Welcome-in-one-click, realizzata dall’UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, in collaborazione con Fondazione Adecco, per permettere alle persone rifugiate e richiedenti asilo un inserimento più agevole nel mercato del lavoro.

La nuova piattaforma è strettamente collegata al programma Welcome. Working for refugee integration, creato da UNHCR nel 2017 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione lavorativa delle persone rifugiate. Ad oggi UNHCR ha coinvolto nel programma Welcome più di 700 aziende che hanno contribuito a quest’obiettivo promuovendo oltre 30.000 percorsi d’inclusione lavorativa, grazie anche al supporto delle associazioni della società civile.

In base agli ultimi dati disponibili, sono oltre 450.000 le persone richiedenti asilo e rifugiate in Italia. Per molti di loro il lavoro rappresenta lo strumento principale per integrarsi con successo nella società, per rendersi indipendenti e contribuire all’economia. Parallelamente, la loro inclusione in azienda contribuisce a creare un ambiente più produttivo, migliorando la partecipazione e la collaborazione fra i dipendenti. Le attività mirate all’inclusione dei rifugiati rappresentano per le aziende un nuovo orizzonte nelle politiche di Diversity and Inclusion e di responsabilità sociale.

La nuova piattaforma mira a riprodurre e valorizzare la metodologia di lavoro del programma Welcome che consiste nel coinvolgere e costruire ponti fra aziende, rifugiati, e organizzazioni della società civile. Welcome-in-one-click vuole promuovere e far crescere le opportunità di impiego per tutti i rifugiati, è un luogo digitale condiviso di inclusione lavorativa che facilita l’accesso ad opportunità di lavoro e formazione professionale rafforzando le iniziative di partnership tra aziende e organizzazioni della società civile.

“Questa nuova piattaforma potenzia ulteriormente le capacità del programma Welcome, un programma ambizioso e di successo che ha già fatto la differenza per migliaia di persone che provengono da contesti di sfida e resilienza” – dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. “Sono donne e uomini che possiedono competenze professionali che rappresentano un potenziale prezioso per colmare lacune nel mercato del lavoro. Investire nelle capacità e nel talento dei rifugiati non solo favorisce l’inclusione sociale, ma stimola anche la crescita economica, dimostrando come la diversità e l’apertura possano essere forze trainanti per lo sviluppo sostenibile.”

Francesco Reale, Segretario Generale di Fondazione Adecco, commenta: “La piattaforma Welcome-in-one-click rappresenta un esempio virtuoso di promozione dell’inclusione sociale e lavorativa in grado di alimentarsi attraverso una solida rete di aziende e organizzazioni della società civile. Crediamo fortemente che la creazione di un network capace di mettere in campo strategie di DE&I concrete e innovative sia un primo fondamentale passo per favorire l’occupabilità delle persone rifugiate. È con questo obiettivo che abbiamo collaborato alla realizzazione di Welcome-in-one-click. Un’iniziativa che mette a sistema 7 anni di lavoro al fianco di UNHCR sull’inclusione di persone rifugiate e la valorizzazione dei talenti e delle diversità in azienda, capace di dare vita a un luogo digitale che, e questa è la nostra speranza, possa contribuire alla nascita di un luogo, questa volta reale, più accogliente ed equo.”

Possono registrarsi sulla piattaforma Welcome-in-one-click le aziende, le persone rifugiate e richiedenti asilo, e le associazioni che fanno parte della rete WelcomeNet o che vogliono e hanno i requisiti per entrare a farne parte. WelcomeNet è una rete qualificata di enti e organizzazioni che realizzano percorsi di inclusione lavorativa affiancando le aziende nelle corporate partnership e supportando le persone beneficiarie nei processi di empowerment.

Sulla piattaforma è possibile creare CV online, condividere opportunità di lavoro, rispondere agli annunci, co-progettare processi di inclusione e molto altro.