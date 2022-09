Il web gaming in Italia sta vivendo una vera “febbre”: negli ultimi anni, complice la pandemia, gli utenti dei siti di gioco si sono moltiplicati così come hanno fatto anche i portali che offrono slot machine, roulette, poker, scommesse e tutti gli altri software: motivo questo che rende ancora più importante avere chiara consapevolezza dell’importanza di riferirsi sempre e solo ai migliori casino online AAMS/ADM.

Di cosa si tratta? Sono i siti di gioco che detengono la licenza AAMS/ADM, la massima certificazione di sicurezza esistente tra i casino web italiani.

Perché la licenza dei casino online AAMS offre tanta sicurezza

Che dedicarsi alle slot machine, al poker, alle roulette, alle scommesse sportive ed a qualsiasi altro software di gioco ambendo a grandi vincite sia appassionante non è certo una novità, ma non dovrebbe essere una novità nemmeno il fatto che il vero divertimento non possa prescindere dalla sicurezza degli utenti, che hanno la responsabilità di proteggersi davanti ai vari possibili rischi che si potrebbero correre.

Nel tempo, per garantire la sicurezza dei giocatori, si sono diffuse tante licenze internazionali chiamate ad attestare la serietà dei siti di gioco e questo chiaramente riguarda anche l’Italia, dove i migliori casino online AAMS/ADM rappresentano la prima forma di tutela per i giocatori che decidono di divertirsi in modo responsabile.

La licenza AAMS/ADM è quella che viene concessa dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), l’authority un tempo chiamata AAMS (Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato) che opera per la supervisione delle attività di gioco d’azzardo legale attestando che i siti (ma anche le ricevitorie terrestri) si adeguino alla lettera alle leggi stabilite dal Governo Italiano in fatto di gaming.

Scegliere un casino online AAMS/ADM significa di fatto scegliere un sito che il Governo stesso, appunto attraverso l’ADM/AAMS, considera serio, allineato alle leggi vigenti e quindi in tutto e per tutto sicuro.

Quali sono i principali aspetti nei quali la licenza AAMS/ADM risulta in grado di fare da “ago della bilancia” tra un’attività di gioco sicura ed una che invece lascia la porta aperta a rischi potenzialmente devastanti?

⦁ Qualità dei giochi – sui siti con licenza AAMS/ADM sono ammessi solo software di gioco che rispettano stringenti regole in termini di possibilità di vincita e di qualità di sviluppo informatico, cioè gli unici ai quali i giocatori dovrebbero dedicare il proprio tempo ambendo a vincite significative;

⦁ Termini e condizioni di utilizzo – i migliori casino con licenza AAMS/ADM devono adeguarsi a termini e condizioni di utilizzo ben specifiche, così come ai requisiti di puntata (wagering) cioè il numero di volte che risulta necessario giocare un bonus al fine da poterne liquidare le vincite, numero che deve ovviamente essere a favore dei giocatori;

⦁ Bonus – che si tratti di bonus di benvenuto, di free spin (giri gratis, detti anche giri gratuiti), di bonus senza deposito, di bonus deposito o di qualsiasi altra promozione, i bonus sui casino online AAMS/ADM devono venire offerti a fronte di condizioni favorevoli ai giocatori al fine da rendere possibile il rispetto del requisito minimo necessario a liquidare in denaro reale le vincite;

⦁ Gioco live e da mobile – allo stesso modo i siti AAMS/ADM risultano garantiti per qualità anche nelle loro sezioni di gioco live e realtà mobile, siano essi siti ottimizzati per mobile o app per smartphone;

⦁ Metodi di pagamento – in un sito con licenza AAMS/ADM devono essere disponibili un numero di metodi di pagamento sicuri (come ad esempio PayPal) attraverso cui poter fare un deposito o un prelievo di denaro sul e dal proprio conto in modo da godere di un livello di protezione in più;

⦁ Tutela legale degli utenti – giocare sui siti con licenza AAMS/ADM è l’unico modo in Italia per godere di piena tutela legale nel caso si dovesse verificare un qualsiasi problema con il casino online nel quale si è aperto un conto.

Come può un giocatore rimanere sempre aggiornato su tutti i siti AAMS/ADM disponibili in Italia, prima di tutto considerando che ogni giorno possono nascerne di nuovi?

I modi per farlo sono molteplici: è possibile tenere monitorato il stesso sito dell’ADM/AAMS, così come è possibile fare visita ad ogni recensione esistente su web verificando la presenza di questa licenza, ma il modo più rapido e pratico è comunque rappresentato dal fare regolarmente visita a risorse come https://casino-aams.org, un sito nel quale vengono listati tutti i migliori casino online ADM/AAMS e dal quale è poi possibile accedere ad ogni recensione a cui si è più interessati.