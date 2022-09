Chi gioca ai casinò games ha certamente familiarità con i celebri software a rulli, le slot machine online. Nella modalità con soldi veri, questi popolarissimi software permettono di vincere grandi somme di denaro, oltre a regalare ore di divertimento e offrire a tutti gli utenti differenti tipologie di scommesse a seconda del loro specifico stile e preferenze.

Di sicuro una delle domande più comuni tra chi visita i siti casino online è: come scegliere le migliori slot machine con scommesse reali? Questa recensione cercherà di spiegare le regole di base che consentono di fare una prima selezione, così da riuscire a individuare i giochi più convenienti e sicuri su cui quali puntare il proprio deposito.

Cos’è una slot machine con soldi veri?

Una slot machine con soldi veri è una delle tipologie più comuni di gioco d’azzardo, in cui gli utenti di un casinò online scommettono sull’esito del giro di rulli che compongono tali macchinette. Se i giocatori ottengono delle vincite, quest’ultima viene aggiunta immediatamente sul conto a deposito, mentre se i giri risultano non vincenti, si perdono le scommesse iniziali.

Le slot con denaro vero sono tra i giochi di casinò più popolari, in quanto offrono realmente ai giocatori la possibilità di ottenere grandi vincite. Molti casinò online, oltre alle slot cui giocare con soldi veri, permettono anche di testare le funzioni e meccaniche delle stesse grazie alle Demo Gratis. Con la modalità di prova, che permette di far girare i rulli grazie a del denaro virtuale, è dunque possibile vedere come funziona una slot senza impegnare soldi veri: queste versioni sono estremamente utili, soprattutto se si visita per la prima volta un casinò online o se si gioca ad un software con cui ancora non si ha familiarità.

Tutti i maggiori provider, come NetEnt, Pragmatic Play e Novomatic consentono ai giocatori di testare i loro software sui siti ufficiali, ma è possibile provare le Demo Gratis anche sui siti che offrono una dettagliata recensione di questa tipologia di giochi.

Basta una visita su un qualsiasi portale di gioco per rendersi conto che esistono molti tipi diversi di slot machine con soldi veri, ognuna con caratteristiche, dinamiche e opzioni uniche per realizzare le vincite. Il tipo più comune di slot machine con denaro reale è la slot progressiva che offre un jackpot incrementale. La tipologia VLT con Jackpot, ad esempio, comprende slot machine collegate tra loro tramite un server nazionale: il jackpot accoglie le scommesse di tutti i giocatori presenti sul territorio e raggiunge cifre ben più elevate rispetto ai montepremi offerti dalle slot non VLT.

Alcune slot con denaro reale presentano anche giochi bonus, che possono essere attivati ottenendo determinate combinazioni di simboli speciali. Questi giochi bonus possono assegnare ai giocatori vincite aggiuntive, giri gratis o fornire loro la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei jackpot messi in palio.

Perchè le slot machine online sono i giochi più apprezzati di tutti i tempi?

Ci sono molte ragioni per cui le slot machine online sono i giochi più popolari di tutti i tempi. Una fra queste è che sono facili da usare e che per vincere non sono richieste abilità o conoscenze particolari. Questo tipo di giochi per casino online, inoltre, sono accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente dal luogo in cui vivono o dal loro budget. Ciò significa che chiunque può godere del divertimento e dell’emozione di giocare alle slot senza doversi preoccupare di spendere troppo. Si consideri inoltre che:

⦁ È possibile giocare alle slot machine gratuitamente.

Questo è uno dei maggiori vantaggi di giocare alle slot online Demo gratis. Ci sono molti siti che offrono giochi di slot gratuiti, da provare prima di investire del denaro nelle slot con soldi veri;

⦁ È possibile giocare alle slot machine online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Tutto ciò che serve è una connessione a Internet e un computer. Si può infatti giocare dai dispositivi mobile come il cellulare o i tablet.

⦁ I jackpot sono i montepremi più ambiti.

Dal momento che i giocatori di slot online con soldi veri sono tantissimi, i jackpot possono raggiungere un valore davvero elevato: in alcuni casi, si possono vincere anche milioni di dollari. Questo è uno dei motivi principali per cui la gente ama giocare alle slot online.

⦁ I casino online offrono grande varietà di slot machine tra cui scegliere.

Ci sono letteralmente migliaia di slot machine diverse disponibili online. Questo significa che si può trovare il gioco perfetto in base ai propri gusti e preferenze, indipendentemente dal proprio budget o dal livello di abilità.

⦁ Le slot online offrono un RTP (ritorno al giocatore) più vantaggioso rispetto a quelle terrestri.

Queste ultime, infatti, offrono un RTP che si aggira intorno al 75%, mentre le slot online legali, secondo le leggi dettate dall’ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato in Italia), devono presentare un RTP pari almeno al 90%.

Come scegliere le migliori slot machine online?

Quando si tratta di scegliere le migliori slot machine online, bisogna tenere in considerazione alcuni ben precisi elementi. Innanzitutto, è necessario assicurarsi che il casinò in cui state giocando sia affidabile e sicuro: questo è il caso dei siti casino in possesso di regolare licenza AAMS, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato in Italia.

In secondo luogo è sempre preferibile leggere una recensione online, per avere immediatamente un’idea chiara di tutto ciò che offre una slot online nella modalità soldi veri. Seguendo questi semplici consigli, si dovrebbe essere in grado di trovare le slot machine online che meglio rispondono alle proprie esigenze.

Ulteriori fattori da valutare, nello scegliere le migliori slot machine per giocare con soldi veri, sono:

⦁ Varietà del palinsesto presente nel casino online prescelto;

⦁ Offerta di bonus di benvenuto e promozioni (che regalano denaro con cui testare il sito o dei giri gratis sui software inclusi nell’offerta);

⦁ Presenza sul web di una recensione obiettiva e positiva;

⦁ Regolamento chiaro e trasparente, dove sono indicate le reali probabilità di vincita.

Nella seguente tabella, invece, si possono consultare le principali meccaniche di gioco che differenziano i software di gioco slot machine.

TRADIZIONALI MEGAWAYS Linee di pagamento predefinite;

Fino a 81 paylines;

Layout standard con 5 rulli verticali Linee di pagamento variabili;

Fino a +700.000 paylines;

Layout con 6+ rulli verticali

CLUSTER HOLD&WIN Non prevede linee di pagamento;

Vincite su gruppi di simboli;

Layout variabile (es. 9 colonne e 9 righe) Bonus spesso attivo nelle slot tradizionali;

Offre premi in denaro di importo variabile;

Spesso mette in palio da 1 a 4 Jackpot

Conclusioni

Le slot online con soldi veri, in conclusione, sono una tipologia di gioco d’azzardo che riesce a mettere d’accordo milioni di scommettitori in tutto il mondo. La varietà di gameplay e le grandi possibilità di vincita permettono a chiunque di trovare la propria “slot preferita”, ma per riuscirci è consigliabile effettuare un’accurata ricerca, leggere più di una recensione e controllare che il portale di gioco su cui si intende scommettere disponga di regolare licenza AAMS.

Bisogna inoltre sempre ricordare che giocare d’azzardo può causare dipendenza, pertanto bisogna sempre mantenere uno stile di gioco responsabile, in modo da prevenire episodi di ludopatia.