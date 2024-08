La stagione 2024-25 delle ISOP si preannuncia ricca di emozioni e di novità, con un programma completo che promette di catturare l’interesse di tutti gli appassionati. Non deve sorprendere, dato che parliamo dei famosi Italian Series of Poker, ovvero i campionati ufficiali italiani di questo noto gioco di carte. La modalità è quella del torneo sportivo, e le attenzioni si concentrano ogni anno sul cosiddetto Main Event, il quale verte sul Texas Hold’Em. Un altro aspetto fondamentale degli ISOP è il seguente: chiunque può partecipare. Vediamo dunque di scoprire insieme il programma completo delle ISOP Season 2024-2025, con le date principali e le altre informazioni utili per chi ama questa competizione.

ISOP Season 2024-2025: il programma completo

Manca davvero poco per la partenza dei nuovi ISOP, il cui programma inizierà ovviamente dallo Stage 1. Tale evento inizierà il 29 agosto e si concluderà il 2 settembre, e determinerà tutti i campioni (sia italiani che stranieri) che si sfideranno al Main Event, ovvero il momento clou di questa competizione di poker a torneo. Il consiglio, prima di partecipare, è iniziare a prendere dimestichezza con il poker, anche online, così da poter fare pratica e accumulare l’esperienza necessaria per non sfigurare.

Per quel che riguarda lo Stage 1, la prima data in calendario è il Main Event Day 1A al Perla Resort, con la modalità del Re-Entry e con uno stack pari a 50.000 (giovedì 29 agosto alle ore 19.00). Si proseguirà venerdì 30 agosto con l’Omaha Main con stack a 40.000 alle 15.00, e con il Main Event Day 1B alle 19.00. Il sabato (31 agosto) si terrà invece il Main Event Day 1C alle 13.00, l’All Stars TV High Roller alle 14.00, l’Omaha Light alle 15.00 e infine il Main Event Day 1D alle 18.00.

Il programma dello Stage 1 proseguirà poi domenica 1 settembre con il Main Event Day 2, il cui accesso è chiuso, dato che coinvolgerà i vincitori delle sessioni precedenti. L’evento si terrà alle 13.00, mentre alle 17.00 ci sarà il SUPER KO con stack a 25.000. Infine, il programma si concluderà lunedì 2 settembre con il Main Event Final Day, anch’esso chiuso. Si parla nella fattispecie del 6-Max Championship alle 14.00 e del Goodbye Championship alle 18.00 con stack rispettivamente a 30.000 e a 20.000.

Gli altri eventi dell’ISOP 2024-2025

Le date pubblicate finora riguardano ovviamente soltanto lo Stage 1, che rappresenta una piccola parte del calendario annuale previsto dagli ISOP. Gli Stage sono 5 in totale: il 2 si svolge a novembre, il 3 a gennaio, il 4 a marzo e il 5 ad aprile di ogni anno. A maggio si terranno invece i campionati italiani ISOP, con un premio finale stimato intorno ai 600.000 euro. Per non parlare poi dei campionati speciali, ovvero degli eventi che vengono riservati a determinate categorie. Si parla ad esempio dei giornalisti e delle donne, insieme al torneo che mette di fronte tutti i campioni degli eventi passati. In sintesi, anche quest’anno non mancheranno le occasioni per divertirsi.