Per un weekend lungo la maggior parte degli intervistati seleziona fino a 9 outfit diversi da mettere in valigia, mentre la Gen Z cambia sino a 6 outfit al giorno per risultare insta-ready

Philips ha fatto il giro del mondo raccogliendo le preferenze dei viaggiatori in occasione delle tanto attese vacanze con una ricerca internazionale svolta da Censuswide su un campione di oltre 8.000 persone adulte che hanno viaggiato negli ultimi 12 mesi. Dall’Italia alla Francia, dalla Spagna alla Germania e poi Turchia, Paesi Bassi, Svezia per arrivare fino alla Cina.

Da questa ricerca traspare che una persona su dieci porta in viaggio con sé un ferro da stiro portatile per prendersi sempre cura dei propri indumenti. Infatti, in tutto il mondo i viaggiatori danno priorità a mostrare e fotografare l’outfit perfetto per postarlo online, con un quinto (20%) che sceglie di farlo visitando location specifiche per assicurarsi degli scatti impeccabili.

I viaggiatori di oggi hanno un maggiore riguardo per la cura dei loro vestiti e a livello mondiale un quinto di questi (il 19%) si prende del tempo per stirare gli indumenti che andrà ad inserire nella delle vacanze. Ulteriormente, il 58% lo fa per assicurarsi che i propri indumenti siano in perfette condizioni una volta arrivati a destinazione.

Usare il ferro da stiro portatile per avere vestiti sempre senza pieghe

Globalmente, il mercato degli steamer crescerà del 44% entro 2031 ed è per questo che lo steamer Serie 3000 di Philips è diventato l’alleato numero uno dei viaggiatori che vogliono mantenere i loro indumenti sempre perfetti durante le vacanze. La preparazione per un guardaroba impeccabile a prova di vacanza inizia molto prima della partenza infatti molti viaggiatori preparano e pianificano gli outfit fino a due settimane prima.

Il 52% della popolazione mondiale rivela di voler ricevere consigli su come stirare al meglio in preparazione della valigia e qui si fanno strada i 5 consigli che ha creato Philips per aiutare tutti i viaggiatori a mantenere i propri outfit freschi e senza pieghe in qualunque occasione:

1. Scegliere lo steamer adatto: investire su uno steamer di alta qualità che sia facile da usare e adatto a tutte le tipologie di tessuto.

2. Usare lo steamer correttamente: appendere sempre i capi sulle grucce e stirarli verticalmente. Partire dall’alto per poi scendere fino al basso, stirando così il capo seguendo il verso e rimuovendone le pieghe.

3. Imballare in modo intelligente: rullare gli indumenti su sé stessi piuttosto che piegarli per minimizzare le crepe. Riporre i capi più pesanti sotto e quelli più delicati sopra per evitare ulteriore pressione e la formazione di pieghe.

4. Focalizzarsi sulle aree delicate: prestare attenzione a colletti, polsini e altre aree particolarmente delicate che sono soggette alle pieghe, quindi stirare queste aree per mantenere un look pulito.

5. Assicurarsi che i capi siano perfettamente asciutti prima di inserirli in valigia: Stirare i vestiti che sono ancora umidi può portare più facilmente alla formazione di pieghe durante il viaggio.

Tra le abitudini degli italiani in vacanza emerge che:

– Più della metà degli italiani crede che avere l’outfit giusto in vacanza sia essenziale per scattare delle foto e creare contenuti per i social media

– I vacanzieri portano in valigia una media di 10 outfit per un weekend lungo

– La Gen Z porta anche 12 outfit, spesso cambiandone 7 in un giorno, superando di misura la media degli intervistati degli altri Paesi.

– Il 29% decide di fare la valigia per una vacanza anche 2/3 giorni prima della partenza

– 1 persona su 10 (il 9%) sceglie di portare con sè un ferro da stiro o uno steamer per assicurarsi outfit perfetti mentre il 10% fa affidamento al ferro da stiro dell’alloggio in cui soggiornerà.

– Tra coloro che non possono rinunciare allo steamer in vacanza, il 30% lo fa per assicurarsi look non solo impeccabili ma anche instagrammabili

Per andare incontro alle esigenze dei consumatori, Philips Steamer Serie 3000 è la soluzione compatta e pieghevole ideale in viaggio perché non necessita di asse da stiro. Il sistema di stiratura a vapore portatile di Philips è disponibile in nuove colorazioni (verde e lilla) ed è pronto all’uso in pochissimi secondi. Inoltre, si dimostra decisamente utile per igienizzare i capi: con un flusso di vapore continuo fino a 20g/min, grazie a una potenza di 1000 W, annienta cattivi odori e batteri.

L’alleato perfetto per eliminare stropicciature dell’ultimo minuto anche in viaggio rinfrescando i capi, rimuovendo gli odori e prolungando così la durata degli indumenti.