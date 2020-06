Negli ultimi mesi in Europa, oltre il 90% dei voli è stato cancellato. Almeno 147 milioni di passeggeri ne hanno subito le conseguenze e possono scegliere tra un voucher della compagnia aerea o il rimborso in denaro del costo del biglietto. Volo-in-Ritardo.it rappresenta i diritti di 17.000 consumatori le cui richieste di rimborso sono state rifiutate.

Dal punto di vista legale, la restituzione dei soldi sarebbe dovuta avvenire entro 7 giorni dalla cancellazione del volo, in base al regolamento UE 261/2004 sui diritti dei passeggeri. Tuttavia, diversi vettori ad oggi continuano a violare le norme UE e da mesi cercano di rimborsare con i voucher invece che in denaro i propri clienti per i biglietti inutilizzati.

