Il periodo di Carnevale, che per il 2024 è iniziato il 28 gennaio e terminerà il 13 febbraio (cioè il Martedì Grasso), è sicuramente la festa più colorata dell’anno e, per alcune città, una vera istituzione, con tradizioni centenarie, maschere folcloristiche e carri allegorici ogni anno sempre più spettacolari. Chi ama il divertimento non può lasciarsi sfuggire un viaggio alla scoperta dei carnevali più belli d’Italia, capaci di unire tradizione e fantasia.

Volotea, la compagnia aerea low cost delle piccole e medie città europee, suggerisce due mete italiane – Venezia e Viareggio – davvero imperdibili per scatenarsi, indossare la maschera più bella per vivere tutta la grandiosità della festa più pazza di sempre.

Venezia: il Carnevale ha un fascino intramontabile

Quando si parla di carnevale, il pensiero corre veloce a quello straordinario in programma nella città della laguna fino al prossimo 13 febbraio. Un carnevale antichissimo che quest’anno è dedicato a Marco Polo il grande esploratore veneziano di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte datata 8.01.1324. Venezia e le sue calli si animano con le maschere e i costumi della commedia dell’arte, ispirati agli sfarzi della Serenissima Repubblica e con appuntamenti imperdibili, come il “Volo dell’Angelo” nella iconica Piazza San Marco, che apre ufficialmente i festeggiamenti. Turisti da tutto il mondo si recano ogni anno a Venezia per assistere a questa festa che unisce alla perfezione mistero, fascino e storia.

Il consiglio da non lasciarsi sfuggire? Visitare un laboratorio artigianale per scoprire l’arte delle maschere veneziane, mentre si gustano i dolci tipici del carnevale in laguna, come le frìtołe (piccole frittelle preparate con una pastella di farina, uova, latte e zucchero, uvetta sultanina, pinoli. Sono poi fritte e servite con una spolverata di zucchero semolato) e i galani cioè crostoli ghiotti e friabili, tipici del carnevale veneziano.

La città lagunare è raggiungile con Volotea attraverso 20 comodi collegamenti da quattro differenti Paesi. Dall’Italia è disponibile il collegamento Napoli-Venezia – a partire da 24 euro – con due frequenze settimanali, venerdì e domenica, perfette per chi vuole concedersi un weekend fuori porta alla scoperta del carnevale in laguna.

Viareggio: la maestria dei maestri artigiani locali nella preparazione dei carri allegorici

A poca distanza da Firenze si celebra un altro dei carnevali più famosi d’Italia, quello di Viareggio. Quest’anno sono in calendario sei sfilate dal 3 al 24 febbraio. I maestri costruttori e artigiani viareggini danno vita a carri allegorici straordinari, caratterizzati da gigantesche costruzioni in cartapesta, vero tratto distintivo delle celebrazioni toscane. Scenografie che lasciano senza fiato, scelta dei colori, attenzione ai dettagli: tutto è pensato per stupire e coinvolgere il pubblico durante lo spettacolo dei Corsi Mascherati lungo i Viali a mare. Oltre alle grandi parate, il carnevale di Viareggio – che prosegue per un mese intero – si anima con feste rionali, grandi veglioni e celebrazioni in maschera. Tappa obbligata: una visita al Museo del Carnevale che, attraverso immagini e opere, ripercorre la storia della festa viareggina.

La capitale mondiale del Rinascimento è collegata da Volotea con 13 collegamenti. Dall’Italia, sono disponibili i collegamenti da Cagliari – a partire da 24 euro, il giovedì e la domenica – e da Palermo – a partire da 31 euro, il venerdì e il lunedì – ideali per raggiungere Viareggio e vivere l’esperienza del suo carnevale.

Ulteriori info

Volotea è una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa. Il vettore vola verso più di 110 aeroporti e ha basi in 21 città europee di medie dimensioni. Nel 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), ed effettuerà circa 80.000 voli.