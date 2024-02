Suggerimento: Per chi è alla ricerca di ispirazione per i viaggi di questa stagione invernale, la nuova Guida di viaggio Everywhere di Skyscanner offre consigli da parte di viaggiatori che hanno battuto i record mondiali, come Gunnar Garfors e Renee Bruns. Ecco le migliori scelte dei consulenti di viaggio Everywhere per le destinazioni con il clima più caldo da prendere in considerazione, ordinati in base al prezzo per il mese di febbraio: