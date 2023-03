Nasce Mapo World, nuovo brand di Mapo Travel, tour operator pugliese guidato da Barbara Marangi, presentato a Torino davanti a cento agenti di viaggio provenienti da tutta Italia. Un progetto che punta sull’artigianalità e sulla costruzione di vacanze su misura per il cliente, anche nei viaggi a lungo raggio. Una sede nel capoluogo piemontese, uno staff con tanta esperienza nel settore, itinerari di qualità e strutture selezionate.

Staff. Il team di Mapo World, già pienamente operativo e a disposizione di tutte le agenzie, è composto da persone con esperienza decennale nel turismo e nei viaggi a lungo raggio. Il branch manager è Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il mondo. Il direttore commerciale è invece Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet. Completano la squadra attuale Lorenzo Vitrani, Angela Stefanelli e Fabio Carando.

Itinerari. Asia, Nord America, Medio Oriente, Oceano Indiano, Africa, Messico e Caraibi le destinazioni inserite nella programmazione Mapo World. Itinerari in tutto il mondo, costruiti grazie alla conoscenza diretta dei luoghi e delle strutture, sempre con lo sguardo puntato alle esigenze del mercato di riferimento e del singolo cliente. Thailandia, Cambogia, Vietnam, Indonesia, Malesia, Singapore, Giappone, Canada, Stati Uniti, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Maldive, Mauritius, Botswana, Sudafrica, Namibia, Messico, Repubblica Dominicana, Antigua e Bahamas trovano spazio tra le pagine dell’offerta Mapo World.

Formazione. Le agenzie di viaggio sono l’unico canale di vendita dei prodotti Mapo World. E per questo, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, anche il nuovo brand punta molto sulla formazione degli agenti di viaggio e sul confronto tra chi ha progettato l’itinerario e chi dovrà presentarlo al cliente finale. Tanti i momenti di scambio sulle peculiarità e le caratteristiche del prodotto già previsti, che si divideranno tra webinar e formazione in presenza, anche nei nuovi uffici di via Reiss Romoli a Torino.

“È un sogno che diventa realtà – spiega Barbara Marangi, CEO di Mapo Travel – Un’idea nata qualche tempo fa, un progetto che ha come mission la soddisfazione del cliente con viaggi tagliati su misura. In un mondo che troppe volte va verso la standardizzazione del prodotto, noi investiamo e puntiamo sulla qualità di un lavoro artigianale e sartoriale. Vacanze costruite sulle esigenze e le richieste di chi viaggia”.

“Mapo World è un progetto sicuramente ambizioso, e forse in controtendenza, che affonda però le radici nell’esperienza di persone come Roberto Servetti e Fabrizio Celeghin. Proprio l’esperienza sul prodotto, la conoscenza accurata delle destinazioni e i rapporti con le agenzie che hanno accolto Mapo World con entusiasmo, ne siamo certi, consentiranno a questo nuovo brand di ritagliarsi uno spazio importante e di dare, a noi e ai nostri clienti, tante soddisfazioni”, conclude Barbara Marangi.