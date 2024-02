Sono sempre più numerosi gli italiani che ogni anno, e non solo d’estate, scelgono di cavalcare la tendenza della camper-life, scegliendo per le proprie vacanze di avventurarsi a bordo di un camper. Secondo i dati della piattaforma di camper-sharing Yescapa, infatti, nel corso del 2023 le prenotazioni degli italiani, soprattutto dei più giovani, sono aumentate del +35% rispetto al 2022, portando ad un incremento dei ricavi del +60%. Ancora più spesso, inoltre, si registra un interesse verso questo tipo di esperienza anche in periodi diversi da quelli estivi, con partenze a ritmo quasi costante da aprile fino a ottobre.

Nonostante i mesi di luglio e agosto rimangano i preferiti dai camperisti italiani per avventurarsi in una vacanza all’insegna delle escursioni e della natura, con una percentuale che tocca rispettivamente il 18% il 21% del totale delle partenze delle vacanze in camper, i dati della piattaforma Yescapa mostrano come già all’inizio della primavera, che sia per un ponte o per una piccola vacanza, gli italiani siano pronti a partire. Nel 2023, infatti, Yescapa ha registrato un ritmo sostenuto di partenze sin da aprile, quando il 10% degli utenti che hanno usato la piattaforma si è messo in viaggio a bordo di un camper, per arrivare a raggiungere il 13% delle partenze nel mese di giugno. Un trend che continua anche in autunno, in particolare nei mesi di settembre e ottobre, quando si sono registrate in ordine il 13% e il 7% delle partenze.

Secondo i dati di Yescapa, il camperista italiano ha 36 anni e mezzo ed è il più giovane d’Europa: un’età media che si è abbassata rispetto agli anni passati, soprattutto se si pensa che, in Italia, nel 2017 aveva toccato i 44 anni. Tra le tipologie di vacanze, è quella in coppia la più scelta: un italiano su due parte con il proprio partner; segue la vacanza in famiglia, magari con bambini, scelta dal 26% degli italiani, una tipologia di viaggio ideale per la possibilità di poter cambiare programma e viaggiare senza orari prestabiliti fermandosi dove si preferisce. E non manca chi sceglie di viaggiare in camper con un gruppo di amici, il 19% degli utenti.