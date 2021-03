Lasciarsi incantare dal sole che sorge tra le montagne innevate. Passeggiare in un mondo incantato. Rilassarsi nel tepore di una sauna. Assaporare i sapori della tradizione tirolese. Riposare davanti a un camino acceso. La parola d’ordine della tradizione austriaca è “rallentare”. E oggi ne abbiamo tutti bisogno. Concedersi un po’ di tempo per stare tranquilli, regalandoci momenti, esperienze che ci fanno stare bene.

Al rientro da una piacevole passeggiata nella natura, immersi nella

fresca aria invernale, potremmo semplicemente accomodarci davanti al camino e sperimentare il dolce far niente. Oppure concederci un buon drink comodamente distesi su una confortevole lounge chair. La capacità diè una vera e propria risorsa di forza interiore. Un detto tedesco dice: “chi non riesce a godere dei piaceri che la vita propone, perderà presto il gusto stesso della vita”. Nella regione di Innsbruck r iscoprire i piaceri che la vita regala è più semplice. La capitale delle Alpi propone attrazioni culturali e possibilità di shopping al pari di una grande e moderna città. Con una eccezionale particolarità: Innsbruck riesce incredibilmente ad unire tutto questo

Innsbruck, una città dove rallentare finalmente il ritmo

Sempre di corsa, sempre impegnati, con appuntamenti e scadenze da rispettare. Le giornate sono frenetiche e stressanti e non si ha più tempo per pensare a se stessi. Andare a letto senza mettere la sveglia è uno dei desideri più diffusi., di riposare quanto si sente di aver bisogno. Gli hotel, le pensioni e gli chalet della regione di Innsbruck prestano la massima attenzione nell’arredare i loro spazi. Un accogliente lettoo un comodo punto notte ingarantiranno agli ospiti un buon riposo e un sonno salutare fin dal primo giorno di vacanza. Perché un sereno e rilassante riposo notturno è il, almeno quando siamo in ferie. E così, perfettamente riposati, gli ospiti potranno ritemprare le forze ale andare incontro a una nuova giornata. Dopo unain un paesaggio idilliaco si potrà scacciare il freddo con una, per poi accomodarsi al grande tavolo in legno di cembro assieme ai padroni di casa, e perdere completamente la nozione del tempo davanti alla scacchiera. E quando giunge la sera,. La regione di Innsbruck sa bene come accogliere i suoi ospiti con un’atmosfera rilassante e confortevole.