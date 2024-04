Le Seychelles continuano a rimanere una destinazione imperdibile per gli amanti del viaggio e della natura incontaminata. Con le sue nuove aperture alberghiere e u n costante impegno per l’eccellenza nel turismo sostenibile , questo paradiso tropicale continua a ispirare e a incantare viaggiatori di tutto il mondo.

Le novità non finiscono qui: nel 2025 , Mahé accoglierà con entusiasmo l’apertura del Melià Sea Front Mahé Island , un altro gioiello nell’offerta alberghiera delle Seychelles, che promette di offrire un soggiorno indimenticabile in un ambiente di rara bellezza.

Inoltre, tante sono le novità di quest’anno, il panorama alberghiero delle Seychelles si arricchisce infatti ulteriormente con le recenti aperture e le prossime inaugurazioni. Nel primo trimestre del 2024, i viaggiatori hanno potuto godere dell’esclusivo lusso del Waldorf Astoria Ile Platte , il primo hotel ad ottenere la prestigiosa classificazione di 6 stelle nell’arcipelago, e dell’innovativo Canopy by Hilton a Mahé, che promette un’esperienza autentica immersi nella natura.

