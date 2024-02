Si sono aperte alla fine della scorsa settimana le iscrizioni al New Deal Europe Marketplace & Forum 2024, il principale appuntamento del settore turistico per i viaggi nel Sud-Est Europa in programma il prossimo 16 aprile nel Congress Centre di Londra. L’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per tour operator ed agenzie di viaggio per incontrare le destinazioni, gli hotel e gli esperti locali più interessanti di tale regione – dalla Slovenia alla Grecia – che sta rapidamente crescendo come meta turistica.

«L’edizione dell’anno scorso è stata un grande successo – ha detto Robert Dee, direttore di New Deal Europe – con oltre un migliaio di incontri pre-organizzati e altamente mirati, oltre a un fantastico programma di formazione che ha offerto una conoscenza approfondita della regione. Quest’anno aumenteremo il numero dei fornitori presenti, dando la possibilità a coloro che già conoscono la regione di fare un’immersione profonda, e agli operatori che desiderano scoprire il Sud-Est Europa di avere un ottimo primo contatto».

New Deal Europe: sviluppare il turismo nell’Europa sudorientale

New Deal Europe è la principale piattaforma turistica per l’Europa sudorientale, e si articola in cinque pilastri: consulenza, rappresentanza, formazione, media ed eventi. Il marketplace consiste in una giornata di incontri pre-organizzati tra i fornitori di 12 Paesi e i buyer di tour operator e agenzie invitati da tutto il mondo. Il Forum del New Deal Europe riunisce relatori di spicco ed esperti del settore per discutere e illustrare le maggiori sfide che il turismo deve affrontare nella regione. La partecipazione è gratuita per i buyer e può essere prenotata tramite il sito web di New Deal Europe .

«Siamo entusiasti della qualità dei fornitori che abbiamo coinvolto quest’anno, con la migliore selezione di destinazioni, fornitori di alloggi e DMC che abbiamo mai avuto – ha aggiunto Tine Murn, co-fondatrice dell’evento – Quindi nel caso si stia cercando le destinazioni più popolari o che si voglia uscire dai sentieri più battuti, abbiamo quel che fa per voi. Abbiamo notato che negli ultimi due anni sempre più turisti iniziano a esplorare la regione e a condividere le loro esperienze sui social. Sono anche stati pubblicati numerosi articoli nelle pagine di viaggio dei quotidiani nazionali – ha proseguito Tine Murn – il che incoraggia sempre più persone a visitare la regione. Le nostre conversazioni con i principali tour operator e compagnie aeree negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri mercati, ci dimostrano che c’è una forte richiesta di crescita verso l’intera regione».

A fronte della continua crescita dell’evento, New Deal Europe ha aggiunto Simon Young al team, per supervisionarne la gestione.