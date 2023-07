MSC Crociere, terzo gruppo crocieristico al mondo grazie a una flotta composta da 22 unità ha previsto quest’anno di raggiungere, solo in Italia, 4 milioni di passeggeri e di arrivare all’ambizioso traguardo dell’impatto zero entro il 2050. Grazie allo studio dell’Osservatorio interno che analizza i trend e le scelte dei suoi clienti è emerso che l’estate del 2023 è caratterizzata da tinte e sfumature green. Nel seguito la “top five” delle preferenze dei crocieristi.

Con MSC Euribia alla scoperta dei fiordi norvegesi

In cima alle preferenze infatti gli itinerari nel Nord Europa della più recente ammiraglia, la MSC Euribia battezzata a giugno. E’ la nave da crociera più efficiente al mondo dal punto di vista energetico, tanto da registrare un importante record nel settore, quando nel suo battesimo del mare ha realizzato un viaggio sperimentale a impatto zero, dalla Francia alla Danimarca, dimostrando la possibilità di viaggiare a zero emissioni nette di gas serra grazie all’uso di bio-GNL rinnovabile. A ruba i suoi itinerari di 7 notti da in partenza da Kiel, Germania o Copenaghen, Danimarca verso la Norvegia, nel villaggio fiabesco di Alesund ricostruito all’inizio del XX secolo in stile art nouveau, e nella caratteristica cittadina di Hellesylt, su un braccio del fiordo di Geiranger, fino a alla suggestiva Flåm a cui si accederà attraverso Sognefjord, il più lungo fra le centinaia di fiordi norvegesi.

Tour da sogno in Groenlandia e Islanda

Green come natura incontaminata di Groenlandia e Islanda, al secondo posto nelle preferenze dei crocieristi, quasi al completo i viaggi fra le terre del ghiaccio lunghe 21 notti attraverso la Scozia. Un doppio tour da sogno immersi in terapeutici silenzi e paesaggi fortemente introspettivi pensati per chi sente la necessità di ritrovare se stesso avvolto dalla natura, alla ricerca del benessere dell’anima.

Crociere nei Caraibi ed alle Bahamas

La casa della sostenibilità ambientale è anche e soprattutto Ocean Cay, l’isola dei Caraibi a uso esclusivo degli ospiti MSC, ex sito industriale a 65 miglia da Miami è stata ora totalmente bonificata dalla Compagnia e trasformata in un’isola privata, circondata da acque cristalline che ospitano importanti specie marine e habitat colorati. Sul podio i viaggi di MSC Meraviglia e MSC Seascape qui indirizzati, con partenza da Miami in Florida (USA), con soste anche nelle Bahamas, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Messico, Isole Cayman, Giamaica….

Con MSC Meraviglia dalla Grande Mela verso il Nord del mondo

Premiata dai crocieristi la scelta di inserire nella programmazione estiva il Canada. Dal mese di aprile MSC Crociere ha messo casa in pianta stabile nella Grande Mela, posizionando per tutto l’anno una delle sue 21 navi della flotta, la MSC Meraviglia, con la proposta di tre differenti itinerari: verso i Caraibi e a partire da settembre un viaggio verso il nord del mondo, alla scoperta della frastagliata costa, meno conosciuta ma oltremodo affascinante, del New England e appunto del Canada, precisamente a Saint John’s, una città dalla storia tutta italiana, capitale della Nuova Scozia nell’estremo est del paese, una città che si fonde con l’oceano creando atmosfere uniche nel suo genere. Tappe finali prima del ritorno a New York saranno Charlottetown – con la sua classica forma a V – e Sydney, meravigliosamente adagiata su un fiordo della Spanish Bay.

Record anche per Giappone e Corea del Sud

Non si fermano le prenotazioni per i tour tra Giappone, Corea del Sud e Taiwan, altra grande novità della programmazione, tra templi, villaggi, parchi, vulcani, castelli e la magica atmosfera unica del Sol Levante. Itinerari estivi a bordo di MSC Bellissima da 6 a 9 notti con partenza da Yokohama verso gli innumerevoli patrimoni nipponici.

L’Asia proposta da MSC Crociere è un viaggio nel tempo attraverso culture millenarie per scoprire la sua arte, la sua storia e la sua tradizione ma anche il suo dinamico presente. In Giappone molte sono le meraviglie da ammirare: gli spettacolari templi antichi di Fushiki-Toyama e di Maizuru, i fieri villaggi dei samurai di Kanazawa, il verde parco di Kagoshima, con i caratteristici laghetti e la disposizione studiata delle piante, e poi, ancora, l’antico castello in legno della città di Kochi. Non solo Giappone però, le crociere di MSC Bellissima si estenderanno anche in Corea del sud, dove Busan conquista i visitatori con le sue bianche spiagge e i suoi grattacieli illuminati e anche Taiwan