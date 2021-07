Oltre 7 italiani su 10 trascorreranno le vacanze al mare (73%), mentre il 10% sceglierà città d’arte e borghi, il 9% andrà in montagna, campagna o agriturismo ed il 4% opterà per una crociera. A partire con un gruppo di amici un significativo 32% dei vacanzieri, mentre con il partner andrà in vacanza il 28% degli italiani ed i solitari sono il 5% del campione. Le vacanze-tipo dureranno in media 7 o 8 giorni (57%) ed a concedersi invece 2 settimane di vacanze sarà invece il 18% dei viaggiatori. La maggior parte dei vacanzieri (78%) partirà tra luglio (28%) e agosto (50%). In queste tre regioni top dell’estate 2021, Speed Vacanze mette in evidenza un quasi tutto-esaurito per i tour esperienziali. In cima alle mete turistiche più ricercate dagli italiani per le vacanze dell’estate 2021 si confermano: Puglia dove si prevedono 2,2 milioni di arrivi e 12 milioni di presenze, Sardegna con 2 milioni di arrivi e 10 milioni di presenze e Sicilia con 1,8 milioni di arrivi e 9 milioni di presenze. Come il Tour dei Trulli, da Bari —terra di San Nicola e patria dell’orecchietta fatta in casa— a Polignano, vera e propria chicca affacciata sul mare, famosa per i suoi aforismi impressi nelle bianche scalinate del centro storico. E poi Monopoli, i trulli di Alberobello, Locorotondo e più a sud Torre Guaceto, la città bianca di Ostuni con le sue stradine ripide, i laghi Alimini e infine Lecce, la regina per eccellenza del barocco. Oppure il Tour nell’Arcipelago della Maddalena, tra natura incontaminata, scogliere a picco sul mare color cobalto e spiagge da sogno, a bordo di una lussuosa barca a vela in giro tra gli isolotti più belli del nord della Sardegna, da Caprera alla spiaggia di Budelli, dall’isola di Spargi alle acque più limpide del Mediterraneo. O ancora il Tour a Favignana, uno dei luoghi più magici della Sicilia, tra il mare azzurro e cristallino dell’isola dell’arcipelago delle Egadi e la sabbia candida di San Vito Lo Capo, tra le architetture storiche di Palermo ed i colori del tramonto nelle Saline di Marsala. E poi ancora l’Isola delle Femmine e la Riserva dello Zingaro. Complessivamente SpeedVacanze stima 40 milioni di arrivi che genereranno quest’estate 170 milioni di presenze. Senza dimenticare la vela italiana che non ha mai spopolato come quest’anno. Dopo il Covid, gli italiani vogliono fare tutto quello che non avevano mai fatto prima e la vacanza in barca a vela è la vacanza-esperienza che sta andando per la maggiore, in località come l’arcipelago della Maddalena, ma anche all’Isola d’Elba, Capraia e Corsica e nelle Isole Pontine: Ventotene, Ponza e Palmarola.