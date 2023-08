Il 2023 si sta rivelando un anno nero per le tasche dei viaggiatori, che di mese in mese hanno visto aumentare i costi di voli, alloggi, ristoranti e persino il gelato in spiaggia ha subito un rincaro notevole rispetto al 2022. Nonostante la voglia di andare in vacanza, quest’anno le scelte dei consumatori sono necessariamente condizionate dalla situazione attuale, tanto che per quasi otto italiani su dieci il costo del viaggio è il principale driver di acquisto, seguito dalla voce salute e sicurezza e dalla distanza della destinazione. (Studio di Fintech Revolut sulle tendenze di viaggio per l’estate 2023)

Per alleggerire la spesa, una soluzione intelligente è quella di affidarsi a HomeExchange, la più grande community di home-swapping al mondo, in modo da tagliare la voce relativa al pernottamento, dal momento che lo scambio casa non prevede alcuno scambio di denaro, e ridurre sensibilmente il costo complessivo della vacanza.

La ricerca di Fintech Revolut rivela che, in media, il budget degli italiani per un viaggio di una settimana si è concentrato soprattutto nella fascia tra i 250 e 500 euro (per il 24% degli intervistati) e tra 500 e 1000 euro (36%), mentre solo il 5% è disposto a spendere oltre 2 mila euro per godersi sette giorni di vacanza.

Secondo il report presentato dall’Associazione Federconsumatori, quest’anno per una settimana di ferie in Italia i rincari vanno dal 9 al 21%. Questi aumenti colpiscono anche il settore dei trasporti, tanto che i prezzi per i voli internazionali sono cresciuti del 45%, e Federconsumatori consiglia di prediligere una vacanza on the road dal momento che la spesa per i viaggi in automobile è invece in calo del 24%.

Stando ai dati, sette giorni in una località balneare in Italia in albergo, con la formula dell’all-inclusive, per una famiglia composta da quattro persone vengono a costare circa 5.600 euro: un prezzo che segna un +17% rispetto al 2022 e un +36,9% al 2021.

Ed è qui che HomeExchange viene in aiuto: la prima community di scambio case al mondo, con più di 120.000 membri in più di 130 Paesi, è un servizio che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare facilmente le proprie case o appartamenti, in modo sicuro e senza transazioni finanziarie tra loro.

Per comprendere il risparmio potenziale di una soluzione di questo tipo, basti pensare che nel settore alberghiero è stato stimato un aumento tendenziale dell’8% (dati Istat, aprile 2023), mentre nel comparto degli affitti brevi gli incrementi sono ancora più consistenti, attestandosi a un +25/30% rispetto all’anno scorso.

Ma sul costo di una vacanza non incide solo l’alloggio, bensì anche il periodo: viaggiare fuori stagione permette di risparmiare e allo stesso tempo fare una scelta attenta all’ambiente, abbracciando un approccio più responsabile volto a contenere il più possibile i danni del turismo di massa.

Per questo, HomeExchange suggerisce di organizzare le proprie vacanze subito le settimane più gettonate, preferendo piuttosto il periodo di settembre per vivere un’esperienza di viaggio da veri local e beneficiando di temperature più miti. Inoltre, le spese giornaliere per i pasti, i trasporti in città e i servizi, possono pesare sul portafoglio, ma scegliendo questo mese e una destinazione low cost, il risparmio totale sarà vantaggioso.

HomeExchange propone l’home-swapping con una selezione di case da sogno fuori dall’Italia in mete straordinarie, bellissime ed economiche: piscine, spazi verdi, viste mozzafiato, tutto questo in città stupende nelle quali vivere e stare bene con poco più di una sessantina di euro al giorno.