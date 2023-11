I paesi da visitare l’anno prossimo e le esperienze da provare secondo CartOrange: tra fenomeni naturali, festival ed eventi culturali, tutti i consigli per essere al posto giusto al momento giusto e vivere vacanze indimenticabili

Poter dire “io c’ero” e conservare il ricordo di un evento unico è qualcosa che vale più di qualsiasi souvenir. Tanto più nell’epoca dei viaggi esperienziali, in cui i viaggiatori non si accontentano di una semplice vacanza ma vogliono arricchire i loro tour con esperienze che li mettono a contatto con la realtà autentica dei luoghi visitati. «Le mete di tendenza, di fatto, sono sempre più quelle dove ci si può sentire al centro dell’azione, vivendo momenti irripetibili. Può trattarsi di destinazioni esotiche ma non solo: scegliere paesi più conosciuti, andandoci però fuori stagione per uno specifico evento, vuol dire riscoprirli con occhi nuovi»: parola di Eleonora Sasso, Responsabile Marketing Operativo di CartOrange, la più grande azienda italiana di Consulenti per Viaggiare, che ha fatto della ricerca di itinerari insoliti e su misura e della selezione di esperienze personalizzate la ragione del proprio successo.

«Consulenza infatti è la parola chiave quando si vuole basare un intero viaggio sull’essere al posto giusto nel momento giusto – sottolinea Sasso –. Oltre a sapere con precisione quando partire e dove trovarsi per cogliere al meglio un evento o quello che può essere un fenomeno naturale stagionale, bisogna considerare anche altri aspetti. Per esempio il rischio di sovraffollamento delle strutture ricettive, oppure i movimenti e i flussi dei turisti e delle persone del posto. Tutti elementi che richiedono capacità di pianificazione e conoscenza dei paesi e delle abitudini locali».

Ecco quindi il calendario CartOrange 2024 con gli eventi selezionati mese per mese e i consigli per costruirci attorno un viaggio indimenticabile.

Gennaio

A Tromsø, Norvegia, per vedere l’aurora boreale e il suo Festival dedicato

Tromsø è un luogo straordinario per osservare questo fenomeno atmosferico, e gennaio è uno dei mesi migliori per farlo: con le lunghe notti invernali, si ha infatti un’ottima possibilità di assistere a questo spettacolo luminoso nel cielo artico. Dal 26 gennaio al 3 febbraio 2024 è in programma anche il Nordlysfestivalen – Northern Lights Festival, dove l’Aurora verrà celebrata con una serie di concerti di musica classica, jazz e contemporanea.

Una volta arrivati a destinazione, poi, si può fare tanto altro. Tromsø offre anche esperienze uniche come safari in motoslitta e visite alle fattorie delle renne, dove venire a contatto la cultura e le tradizioni sami.

CartOrange propone un viaggio di 6-9 giorni che comprende anche Oslo, Bergen e una crociera a partire da € 3.000 euro a persona.

Febbraio

A Rio de Janeiro, Brasile, per il Carnevale

Il Carnaval di Rio de Janeiro è uno degli eventi più spettacolari al mondo: bisogna parteciparvi almeno una volta nella vita. Nel 2024 si tiene dal 9 al 17 febbraio. Durante questo periodo, le strade di Rio sono animate da sfilate di carrozze, balli, musica e spettacoli. Mentre gran parte delle festività si svolge nelle strade e nel Sambadrome, le famose spiagge di Rio, come Copacabana e Ipanema, sono pronte a offrire sole e relax tra un’esperienza e l’altra.

Se si hanno più giorni a disposizione, poi, Rio de Janeiro può essere un punto di partenza per scoprire altri luoghi spettacolari del Brasile come le cascate Iguazu e fare escursioni nella foresta amazzonica, navigando lungo il Rio Negro e visitando le comunità indigene. È la proposta “Mosaico Brasiliano” di CartOrange: 10-12 giorni, a partire da € 3.000 euro a persona.

Marzo

In Giappone per l’Hanami, la fioritura dei ciliegi

A marzo e aprile, i ciliegi iniziano a fiorire in tutto il Giappone. Il Festival dei Ciliegi (conosciuto come Hanami), è una tradizionale festa giapponese dedicata ai fiori di ciliegio, detti sakura. Le attività durante l’Hanami includono picnic sotto gli alberi di ciliegio, dove le persone, che spesso indossano abiti tradizionali come kimono o yukata, si riuniscono con amici e familiari per condividere cibo e bevande, ammirando insieme un incantevole fenomeno naturale che simboleggia la bellezza, la fragilità e l’effimero della vita.

Se è la prima volta che ci si reca in Giappone, CartOrange propone un itinerario che unisce le tappe imperdibili come Tokyo e Kyoto all’esperienza di una notte in fattoria nei pressi del villaggio storico di Shirakawago. 10-12 giorni, a partire da € 3.000 euro a persona.

Aprile

In Thailandia per il Songkran e il Festival dell’Acqua

Il Songkran è il capodanno thailandese che si svolge tradizionalmente dal 13 al 15 aprile di ogni anno. In questi tre giorni di “Festival dell’Acqua” le persone si gettano acqua a vicenda per simboleggiare la pulizia spirituale e l’inizio del nuovo anno. Le celebrazioni comprendono anche visite ai templi per pregare e fare offerte, nonché attività culturali e processioni religiose. Una festa allegra e gioiosa nella quale lasciarsi coinvolgere.

Per abbinare a questo evento un itinerario all’insegna di cultura e spiritualità, l’ideale è il Gran Tour della Thailandia di CartOrange. Inizia dall’affascinante Bangkok per proseguire sul fiume Kwai, al sito archeologico di Sukhothai da visitare in bicicletta, a Chiang Rai con visita al mercato e showcooking e a Chiang Mai con i suoi santuari. 6-9 giorni, a partire da € 2.000 a persona.

Maggio

In Galles per l’Hay Festival of Literature & Arts

Il festival letterario che si tiene a Hay-on-Wye, un piccolo villaggio nel Powys, Galles, si svolge dal 23 maggio al 2 giugno 2024. In quei giorni la piccola località, nota come “la città dei libri” per la quantità di piccole librerie specializzate che ospita, chiama a raccolta autori, scrittori, artisti e pensatori di fama internazionale che discutono e condividono le loro opere con gli appassionati di letteratura di tutto il mondo, in un’atmosfera unica.

Partire da Hay-on-Wye è anche l’occasione per scoprire una parte poco nota della Gran Bretagna, il Galles appunto, con le sue tradizioni, la lingua antichissima, gli antichi castelli e le coste selvagge. Il tour Paesaggi Gallesi di CartOrange permette di avere un assaggio di tutto questo in 6-9 giorni, con prezzi a partire da € 1.000 a persona.

Giugno

In Svezia per Midsommar

Il Midsommar è la celebrazione tradizionale svedese del solstizio d’estate, il giorno più lungo e luminoso dell’anno. Cade nella terza settimana di giugno e si festeggia all’aperto, con danze, canti e rituali tradizionali che hanno radici antiche e si collegano a tradizioni pagane. Oggi è una festa molto amata che riflette l’importanza della natura e della luce nella cultura svedese. Può essere goduta al meglio durante il tour del Sud della Svezia proposto da CartOrange, che parte e si conclude a Goteborg e comprende una grande varietà di paesaggi, isole, castelli e borghi dall’atmosfera idilliaca. 6-9 giorni, a partire da € 1.000 a persona.

Luglio

Sulla East Coast degli USA per l’Independence Day

In tutti gli Stati Uniti, il 4 luglio è una festa nazionale dedicata alla celebrazione dell’indipendenza del paese. Le città organizzano spettacolari fuochi d’artificio, parate, concerti e altre attività festose. Tra le celebrazioni più famose ci sono quelle a New York, Washington D.C., Boston e Philadelphia. Per immergersi nelle rievocazioni storiche e nell’identità del Paese non c’è niente di meglio di un tour delle città della East Coast: l’itinerario di 6-9 giorni firmato CartOrange ha prezzi a partire da €2.000 a persona.

Agosto

In Colombia per la Feria de las Flores

Uno degli eventi più significativi che si celebreranno in Colombia, dal 2 all’11 agosto 2024, è la Feria de las Flores, la festa dei fiori che si svolge nella città di Medellín. Celebra la cultura, la tradizione e la bellezza dei fiori, attirando visitatori da tutto il paese e oltre. È un’occasione per esplorare la cultura colombiana, ammirare l’artigianato floreale (con la desfile de silleteros, la sfilata in cui i contadini portano enormi e variopinte corone di fiori sulle spalle) e partecipare a festeggiamenti animati. La Colombia è una meta ancora poco conosciuta dagli italiani ma sempre più richiesta. Per un primo approccio si può aggiungere alla tappa di Medellin anche la capitale Bogotà, visitare la regione di Huila e terminare il viaggio a Cartagena, il tutto scoprendo testimonianze di antiche civiltà e godendosi esperienze particolari come una visita alle piantagioni di caffè. Il viaggio Colombia Express di CartOrange dura 10-12 giorni con prezzi a partire da €2.000 a persona.

Settembre

In Cina per la Festa di Metà Autunno

Questa celebrazione cade il quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare del calendario cinese, pertanto nel 2024 si svolgerà il 17 settembre. Durante la festa, le famiglie si riuniscono per ammirare la luna piena di metà autunno, considerata la più luminosa e rotonda dell’anno. È associata a diverse leggende, fa cui quella della dea Chang’e, che fu costretta a vivere sulla luna dopo aver bevuto l’elisir dell’immortalità. Le famiglie si riuniscono per celebrare l’armonia e la gratitudine, mangiando dolci tradizionali di pasta di riso a forma di luna. Si può cogliere l’occasione data da questa festività per fare un tuffo nella cultura cinese con l’itinerario China Express di CartOrange, da Pechino a Shanghai, con tappe per godere dello splendore della Muraglia Cinese e del fascino dell’Esercito di terracotta. 10-12 giorni, a partire da €2.000 a persona.

Ottobre

A New York per Halloween

L’autunno a New York è un’esperienza unica e coinvolgente, ancora di più se si riesce a essere in città il 31 ottobre, per Halloween. Le strade si animano con spettacoli, sfilate, feste in maschera, mentre case e negozi vengono decorati a tema. Il fulcro delle celebrazioni è la parata che avviene al Greenwich Village, una delle più famose al mondo: migliaia di partecipanti e spettatori, costumi stravaganti, carri allegorici, performance teatrali e molto altro.

Per un assaggio di New York basta un weekend: 2-5 giorni, a partire da €1.000 a persona, e ci si può sbizzarrire tra musei, siti storici e culturali, spettacoli e concerti, shopping, tour nelle location di film e serie tv e panorami mozzafiato dai punti di osservazione posti sui grattacieli oppure dai traghetti in navigazione sul fiume Hudson.

Novembre

In Messico per il Dia de los Muertos

Il Giorno dei Morti celebrato il 1° e il 2 novembre, è una festa tradizionale messicana che onora i defunti. Le persone decorano le tombe dei propri cari con fiori, creano altari commemorativi e partecipano a processioni. La particolarità è che i teschi e gli scheletri vengono utilizzati in vari modi, come maschere, costumi e decorazioni, per rappresentare la vita dopo la morte in modo allegro e festoso, coloratissimo come nel film Disney Coco.

L’itinerario Città del Messico, Yucatàn e spiagge di CartOrange permette di immergersi nella storia e nella cultura del Messico, toccando le città azteche e maya, per terminare con il relax sulle spiagge del Mar dei Caraibi. 10-12 giorni, a partire da €3.000 a persona.

Dicembre

A Sydney, Australia, per essere tra i primi al mondo a festeggiare il Capodanno

Sydney è famosa per i suoi spettacolari fuochi d’artificio della mezzanotte del 31 dicembre sopra l’Opera House e il Sydney Harbour Bridge. Le celebrazioni attirano visitatori da tutto il mondo: si può scegliere di festeggiare a bordo di una crociera nel Sydney Harbour, intrattenendosi con concerti e spettacoli dal vivo in vari luoghi della città, nei parchi della città per organizzare pic-nic e grigliate oppure sulle spiagge più famose di Sydney dove, lo ricordiamo, l’estate è appena cominciata.

Sydney può essere il punto di partenza di una indimenticabile vacanza in Australia di tre settimane che termina con la visita alla Grande Barriera Corallina. In mezzo tante esperienze straordinarie sulla costa pacifica, per scoprire una flora e una fauna uniche, spiagge di incomparabile bellezza e conoscere le culture aborigene. 19 giorni, a partire da €5.000 euro a persona.