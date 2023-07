Se già nel 2022 gli italiani erano tornati a viaggiare, specialmente per motivi di studio, l’estate 2023 mostra come le partenze per i corsi di lingua all’estero, individuali o di gruppo, stiano vivendo una vera e propria crescita esponenziale, con un incremento di oltre il 50% rispetto allo scorso anno.

Secondo l’osservatorio privilegiato di EF Education First, l’organizzazione internazionale specializzata nei corsi di lingue all’estero per ogni età ed esigenza, l’Inghilterra è il Paese dove la maggior parte degli italiani vogliono andare per perfezionare il loro inglese, nonostante la Brexit. Il 45% degli iscritti ai programmi EF ha infatti scelto Londra, Oxford, Cambridge e Brighton, che già da metà giugno hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Ma nessuna delle città inglesi può vantare i numeri da capogiro di Malta e Dublino, che quest’anno superano anche New York sempre al primo posto per gli italiani che viaggiano oltreoceano.

Questa eclatante ripresa dei corsi di lingua all’estero, in particolare per l’inglese, è sicuramente guidata dall’importanza che questo tipo di esperienza riveste nella formazione delle giovani generazioni. Chi partecipa infatti a programmi di vacanze studio all’estero, ha modo di sviluppare una forte motivazione e fiducia nelle proprie possibilità, che si traducono in un miglioramento del rendimento scolastico e in una capacità di affrontare in modo più consapevole le scelte per il futuro, avendo più chiari i propri obiettivi.

Per questo, in tutte le sue 50 destinazioni in tutto il mondo, EF propone un programma articolato con soggiorno in famiglia, residenza, campus e un’ampia gamma di corsi, per rispondere alle più specifiche esigenze di ogni fascia di età. L’esclusivo metodo EF, prevede lezioni coinvolgenti ed interattive, attività di gruppo, ricerche culturali e un progetto di sintesi finale per misurare i risultati. Gli studenti ricevono quindi il Certificato Linguistico EF, l’attestato del livello raggiunto, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento valido anche per i crediti formativi.

Ogni momento della vacanza studio, dalle lezioni alle attività ricreative (gite, sport, cacce al tesoro, feste in discoteca, etc.) è tutto organizzato tenendo conto dei desideri dei ragazzi, ma con occhio attento alle garanzie che i genitori si aspettano: sicurezza, qualità e assistenza constante di personale esperto.