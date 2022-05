Cosa fare se, dopo anni di studio e ad un passo dal raggiungere il

proprio obiettivo di sempre, bisogna cercare (e provare a trovare) una nuova strada? Ha

dovuto rispondere a questa domanda Rino Massimo Calleri, catanese di 31 anni che, fin da

quando era piccolo, sognava di fare il pilota di linea. Con il Covid, però, il sogno è dovuto

rientrare (momentaneamente) nel cassetto.

Dopo sei anni di studio intenso e pratica, nel 2020 Massimo ottiene finalmente l’abilitazione al

volo di linea. Gli sembra un sogno, ma purtroppo il Covid si mette di mezzo: non si può

viaggiare e i voli sono fermi, per cui è obbligato a cambiare strada. Ed è così che inizia a

lavorare a pieno regime con quella che oggi è conosciuta come UNGUESS, piattaforma

tecnologica che porta l‘intelligenza collettiva degli utenti e clienti finali nei processi decisionali

delle aziende, garantendo loro le informazioni di cui hanno bisogno in qualsiasi momento

necessario.

Infatti Massimo, mentre studiava per diventare pilota, collaborava già con UNGUESS come

tester di prodotti digitali. Era parte di quello che oggi si chiama TRYBER, il motore della

piattaforma nonché detentore dell’intelligenza collettiva. Grazie a questa community globale di

persone fortemente ingaggiate gestita da UNGUESS, ogni azienda può far testare e così

migliorare i propri prodotti e servizi, con ricerche qualitative e quantitative fornite in

modo rapido e flessibile.

Iniziando a collaborare con UNGUESS, Massimo scopre una sua nuova passione, quella di

essere in prima linea nel garantire la qualità di quei prodotti digitali (siti, app, ecommerce, ecc)

che tutti noi usiamo ogni giorno. E da una passione che gli permetteva di arrotondare,

diventa il suo vero e proprio lavoro.

“Nel 2020 con la pandemia e i voli fermi ho iniziato a partecipare più spesso alle attività

proposte da UNGUESS, e così è diventato un vero e proprio lavoro. Ho deciso di aprire la

partita IVA e di abbracciare a pieno questa nuova professione. In questi cinque anni ho testato

di tutto, dai videogiochi, ai software bancari fino alle lavatrici. Anche se i progetti che mi

hanno appassionato di più sono stati quelli sui dispositivi IOT. Ma questo era soltanto l’inizio”.

“Inizialmente infatti lavoravo come freelance, ma mi sono trovato così bene che nel 2021 sono

entrato nel team Community – spiega Massimo – Oggi gestisco tutti i flussi e le modalità che

offriamo ai clienti in qualità di service owner per il functional testing, ad esempio quei test in

cui il cliente vuole trovare bug all’interno dei suoi prodotti (malfunzionamenti, grafici,

ecc). E nonostante questo lavoro sia stato in un certo senso inaspettato, non potrei essere più

contento di così.

In UNGUESS lavoro da remoto, e così non ho dovuto rinunciare a rimanere nella mia amata

Catania.”

La community di UNGUESS

Oggi il crowd (la community di tester di UNGUESS) conta decine di migliaia di persone da

tutto il mondo. Per entrare è sufficiente iscriversi a TRYBER.io.

E non è detto che scoprendo cosa fa e come lavora la community non se ne si possa

innamorare tanto da decidere di abbracciare il lavoro del tester come vera e propria passione,

un po’ come è successo a Massimo.