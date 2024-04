Cecilia Sala, 28 anni, giornalista, autrice di podcast e inviata di guerra, racconta di sé e delle donne in Ucraina e Medio Oriente agli studenti delle Superiori. Una mattinata d’ascolto e approfondimento voluta dagli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, con il patrocinio della Cpo.

Ha raccontato del giorno in cui si è sentita in trappola, assediata dai talebani, ha spiegato di come, a 28 anni, si può essere collaboratori di programmi televisivi importanti, autori di podcast, inviati di guerra, conoscitori e osservatori di politica estera. Questa mattina, al Kursaal, la giornalista Cecilia Sala ha incontrato i ragazzi del Liceo Curie e dell’ Istituto Crocetti-Cerulli. Di “Scenari di guerra e condizione femminile” ha parlato con scioltezza, semplicità e franchezza, lasciando ai presenti la sensazione di essere di fronte ad una professionista giovanissima all’anagrafe ma matura nella coscienza, di ascoltare una ragazza che, il giornalismo, non lo teorizza ma lo mette in pratica, con il risultato di poter e saper restituire una verità taciuta o raccontata a mezza bocca.

All’ incontro di questa mattina, moderato da Marzia Tassoni, è intervenuta il Vice Sindaco Lidia Albani ed hanno portato i saluti il Sindaco Jwan Costantini ed il Presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani. L’evento è stato finanziato con i fondi ministeriali messi a disposizione degli amministratori vittime di intimidazioni. Soldi ben spesi, se si compara il torto subito da chi governa e la bellezza dei contenuti espressi stamattina.