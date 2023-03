“Il nostro obiettivo – spiegano – è fornire a Leonardo le risorse di cui ha bisogno per riprendersi completamente e riconquistare la sua indipendenza. Sappiamo che questo sarà un viaggio difficile e impegnativo, ma con il tuo aiuto crediamo che possa superare questo ostacolo”.

Gli amici spiegano che la campagna servirà ad aiutare Leonardo a coprire eventuali costi aggiuntivi non assicurativi, ad esempio: affitto, auto adeguata, supporto allo studio e al lavoro, o terapie più avanzate.

“Le sue condizioni sono stabili – spiegano – e ora è pronto per iniziare il suo lungo percorso riabilitativo a Milano con tutte le energie e la positività che hanno sempre caratterizzato la sua personalità”.

La raccolta fondi organizzata dagli amici di Leonardo Lotto, il 24enne di Aosta rimasto paralizzato dopo un incidente al mare lo scorso 23 febbraio in Australia, dove stava seguendo un master, è arrivata a 83mila euro: in pochi giorni infatti le donazioni sono state circa duemila.

in

by

Grande solidarietà per Leonardo Lotto, paralizzato dopo un incidente in Australia

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy