«Torniamo a evidenziare quanto sia incoerente la politica del centrodestra , che sostiene il presidente uscente della Provincia di Trento Fugatti , quando, da un lato, afferma di volere una migliore convivenza con i grandi carnivori diminuendo la presenza gli esemplari e, dall’altro, dice ‘no’ ai corridoi faunistici , aree di connessione ecologica che permettono agli animali di spostarsi tra diverse zone, evitando l’isolamento delle popolazioni e, nelle aree in cui l’urbanizzazione e le infrastrutture possono interrompere le rotte naturali di spostamento degli animali, diminuirebbero gli incidenti come quello di cui è stato vittima ieri il povero orso», commenta il presidente dell’ Oipa , Massimo Comparotto .

L’associazione ribadisce la necessità di allestire i cosiddetti “corridoi faunistici” che, oltre a consentire la dispersione della fauna in più vasti areali, sarebbero anche in grado di ridurre il pericolo e i danni derivanti dagli investimenti di animali selvatici che tentano di attraversare le strade.

L’ Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede che il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento s’impegni al massimo per cercare l’animale e, se trovato e se necessario, lo recuperi e gli porti soccorso con la massima cura .

Un orso è stato investito ieri poco dopo le 22 a Vezzano, in provincia di Trento. L’automobilista è incolume e l’animale si è allontanato, probabilmente ferito.

Orso investito in Trentino. OIPA: «Il corpo forestale lo soccorra e il presidente uscente rinunci al “NIET” ai corridoi faunistici»

