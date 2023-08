Moda e Arte assieme in occasione della Formula Uno di Monza, una sfida che coinvolge due mondi competitivi e sempre pronti a nuove invenzioni. Nella splendida Villa Taverna, in via Conte Paolo Taverna 2 a Triuggio MB, in occasione di un evento unico ed esclusivo che si terrà Venerdì 1 Settembre, alle ore 18.30.

Sport, moda e arte possono “correre” insieme per sottolineare la forza di un cambiamento. Il piacere, quale sensazione, si prova con la velocità e con l’indossare un capo unico.

Il divertimento è una gara tra adrenalina e voglia di essere al top.

A CODED WORLD ODV

A Coded World è un ente no profit fondato da Bali Lawal. Dopo le passerelle Lawal, d’origine nigeriana e fino al 2013 top model per le principali maison (Armani, Krizia, Versace solo per citarne alcune), ha dato vita alla ODV il cui acronimo, “Coded”, sta per Combining Our Diverse Ethnicities Differently.

“La diversità è ciò che ci rende unici. Tante nazioni, differenti storie, culture ed esperienze si fondono tra di loro per costituire un team internazionale dove ognuno di noi contribuisce con il meglio di se stesso e del proprio paese” afferma Bali Lawal.

www.acodedworldprojects.com

P.A.R.O.S.H.

Quando l’essenza dell’Etnico e l’immortalità del Vintage si uniscono danno vita alla quintessenza di P.a.r.o.s.h.

Fondata da Paolo Rossello, P.a.r.o.s.h. arricchisce il panorama del mondo della moda con i suoi capi caratterizzati da un’ eterna raffinatezza e una vitalità irresistibile.

“Le cose che sono già vissute, e per questo hanno una storia propria, sono più vive. Hanno un’anima”. E’ il motto di Paolo Rossello, le cui creazioni maturano ed evolvono, ricercando sempre l’elaborazione di ricami di tessuti pregiati e intarsi fatti a mano. Un’haute couture che ama divertirsi e impreziosire la vita con nuove energie.

Il brand di Paolo Rossello, rappresenta la sua visione del mondo e il suo senso della vera moda.

www.parosh.com

FABBRICA EOS

La galleria d’arte Fabbrica Eos viene fondata a Milano all’inizio degli anni ’90 da Giancarlo Pedrazzini che, dopo l’esperienza presso una nota galleria milanese, inizia il proprio percorso autonomo promuovendo giovani artisti all’esordio grazie alla sua innata capacità di riconoscere potenziali talenti.

Questa attenzione al nuovo che ancora oggi caratterizza l’attività della galleria è punto in comune con il progetto A Coded World; per questa seconda edizione dell’evento, Fabbrica Eos propone, insieme alla curatrice Chiara Canali, la performance artistica di Alessandro Grimoldieu, giovane artista e designer la cui poetica è influenzata dalla teoria del Transumanesimo e dall’arte Post-Human.

La performance si concentra sul tema della Maschera intesa come prima tappa di un processo evolutivo di “artificializzazione” del corpo e di ibridazione uomo-macchina, fondamentale anche nella Formula Uno dove il pilota si identifica totalmente con la propria “macchina” spingendosi oltre i propri limiti. Una riflessione dunque sull’umano e sulla rivoluzione della condizione umana nel segno del progresso scientifico e dell’integrazione tra corpo umano e tecnologia.

I performance che indosseranno e interpreteranno le Maschere scultoree di Alessandro Grimoldieu sono: Woman with a Mask (SOST MI), Barbara Crimella e Alex Coma.

ASSOCIAZIONE ASCOLTA E VIVI

A Coded Word sostiene il lavoro dell’Associazione Ascolta e Vivi un’organizzazione di volontariato attiva dal 1999 nel settore audiologico.

Ascolta e Vivi aiuta chi ha problemi di udito in particolare bambini, nei paesi del sud del mondo sia con l’aiuto diretto sul campo, sia tramite la formazione di operatori sanitari e tecnici locali collaborando con scuole e ospedali con progetti di più anni.

Ascolta e Vivi è presente anche in Italia con il “Progetto Scuola”.

La sordità non colpisce solo gli anziani, stanno crescendo adolescenti con difficoltà uditive. Educarli a prendersi cura del proprio udito e prevenire problemi più gravi è fondamentale e con questo obiettivo Ascolta e Vivi entra nelle scuole del Milanese e Hinterland con lezioni colorate e coinvolgenti per educare i ragazzi su questo tema.

Da anni Loredana Lechiancole Vergani, Presidente di Ascolta e Vivi, con la collaborazione di volontari, è attiva nel seguire i progetti dell’Associazione al fine di poterli realizzare e tenerli vivi nel tempo.

“La sordità è un grande limite, lo scopo della nostra Associazione è di migliorare le condizioni di vita di chi ne è colpito!”.

Aiutateci ad aiutarli, visita il sito www.aevo.org