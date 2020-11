Case prefabbricate con certificazioni green, utilizzo di calcestruzzo drenante e riduzioni massicce delle emissioni di CO2 tramite additivi. Sono questi alcuni dei principali trend che secondo gli esperti interesseranno il mondo dell’edilizia, destinato a essere sempre più “green”. Un mercato che secondo ricerche internazionali avrà un vero e proprio boom entro il 2027, raggiungendo a valore oltre 187 miliardi con una crescita annua dell’8,6%.

L’emergenza

globale in atto ha costretto industrie e governi a puntare sulla sostenibilità. Il mercato green dell'edilizia è infatti in netta crescita, come segnalato da una recente indagine americana pubblicata sulla testata: a livello mondiale si prevede infatti un boom con un tasso di crescita annua dell'8,6%. Uno scenario confermato anche dal settore, secondo cui le infrastrutture e gli edifici punteranno a ridurre le emissioni. Ma quali sono, secondo gli esperti, i principali trend? A primeggiare saranno le case prefabbricate dotate di certificazioni green come la LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), più sicure dal punto di vista sismico e meno impattanti, seguite da un utilizzo massiccio di additivi e il calcestruzzo drenante. Ampio spazio anche agli "smart buildings", sistemi gestiti in maniera automatizzata e integrata, e all'utilizzo della tecnologia 5G, che faranno da apripista a un'era di connettività che favorirà l'interconnessione di dati nel settore edilizio. "Appare ormai evidente come anche il settore edilizio si stia preparando ad affrontare la sfida della sostenibilità. Anche noi ci stiamo muovendo in questa direzione poiché l'attenzione all'innovazione è da sempre parte integrante del nostro DNA – ha spiegato il CEO di Chryso Italia – Per questo motivo abbiamo di recente implementato nel nostro portfolio di prodotti la tecnologia ICARE, ideata per supportare i produttori di cemento nel raggiungimento dei loro obiettivi e collaborare con loro nell'implementazione degli ultimi processi in materia di incremento delle resistenze meccaniche. In questo modo il Gruppo continuerà ad aiutare le imprese nei loro incessanti sforzi di ridurre le emissioni". L'importanza di puntare sul green non ha solo effetti benefici sull'ambiente, ma anche sulla qualità della vita: ad esempio, una ricerca ha evidenziato come gli edifici green contribuiscano al benessere di chi vi lavora. E ancora, secondo un'indagine, lavorare all'interno di edifici green migliora la produttività. Uno scenario sostenibile che punterà tutto sull'innovazione, rivelandosi essere ancora più "smart": tra le principali tendenze figureranno l'utilizzo di pannelli solari, attraverso l'utilizzo di energia pulita, e un aumento della richiesta di spazi verdi all'interno delle strutture. Il mondo dell'edilizia, in particolare, secondo una ricerca americana, segno di una visione sempre incessante verso un futuro hi-tech che si prenda cura anche del Pianeta.

Ecco infine i 10 principali trend in ambito edilizio per i prossimi anni:

Case prefabbricate dotate di certificazioni green: sono più sicure a livello sismico, favoriscono la riduzione del consumo energetico e sono meno impattanti sull’ambiente. Utilizzo di additivi per ridurre le emissioni di CO2: Chryso ICARE, ad esempio, è una tecnologia implementata che consente ai produttori di cemento di abbattere la CO2 emessa. Spazio all’intelligenza artificiale: gestiti in maniera automatizzata e integrata, gli “smart buildings” rappresenteranno uno dei principali trend dell’edilizia nel futuro post emergenza. Attenzione alla qualità della vita: gli edifici green garantiscono un miglior comfort abitativo e un notevole risparmio energetico, aumentando la produttività e diminuendo lo stress. Importanza delle “Net-Zero Emissions”: la riduzione delle emissioni incorporate di carbonio entro il 2050 rappresenta uno degli aspetti principali dello scenario post emergenza. Ampio ricorso ai pannelli solari: riducono il consumo di combustibili fossili, utilizzano energia pulita ed inesauribile e non producono inquinamento. Utilizzo della tecnologia 5G: impianti di connessione ultraveloce che rappresenteranno il nuovo standard in ambito edilizio, favorendo la costruzione di edifici intelligenti. Ispirazione sul modello della circular economy: la circolarità favorisce nuove opportunità commerciali e garantisce un sistema di raccolta differenziata totale. Utilizzo della realtà aumentata in ambito edilizio: favorisce la riduzione dei costi e agevola gli spostamenti. Ripensamento degli spazi: meno postazioni e meno consumi per ripensare a degli ambienti di lavoro “diffusi” e non più centralizzati, soprattutto per quanto concerne gli uffici.

