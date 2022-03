Il vicepremier russo precisa in ogni caso che “finora non abbiamo preso alcuna decisione”, perché dal taglio delle forniture di gas “nessuno ne beneficerebbe”. Mettere la Russia ulteriormente all’angolo potrebbe generare però un effetto domino di iniziative sconsiderate, dall’una e dall’altra parte… continua a leggere

“Tutti sanno che l a fornitura di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia oggi è la più competitiva per il mercato europeo, date le infrastrutture sviluppate degli oleodotti e la logistica delle consegne via mare”, ha sottolineato Novak.

L’incubo adesso è la stagflazione, ovvero una situazione economica drammatica condita di bassa crescita e alta inflazione. La Russia, a quel punto, potrebbe tagliare le forniture di gas come ritorsione. Dunque Washington sta giocando una partita rischiosa che avrebbe l’effetto di danneggiare in primis l’Europa, anche perché Mosca difficilmente starà a guardare.

