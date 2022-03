MOSCA, 09 MAR – La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il completo controllo delle forze militari russe. Ad annunciarlo è la Guardia Nazionale russa citata dall’agenzia Interfax. Secondo quanto riferito da Mosca, circa 240 persone a guardia della centrale avrebbero deposto le loro armi. Come la centrale di Černobyl, anche quella di Zaporizhzhia è ora sotto controllo russo e il personale ucraino in servizio continua a lavorare all’interno dell’area. Le operazioni sono gestite ininterrottamente dagli stessi operatori senza che questi abbiano avuto la possibilità di uscire dal sito. Le centraline che controllano i livelli di radioattività sia all’interno della centrale che nell’area preclusa alle attività civili, sono tornate in funzione mostrando dati rientranti nella norma,i militari di Mosca precisano che le attività della centrale proseguono regolarmente.

(ANSA).