Casa Sanremo Writers è uno spazio interamente dedicato all’incontro tra scrittori e pubblico, dove, nei vari talk, a parlare di libri ci sono anche e soprattutto musicisti, giornalisti e personaggi di spettacolo. Una vetrina oltremodo prestigiosa, con un’offerta editoriale molto ampia e variegata, sia in termini di generi che di tematiche, per un target che si mostra particolarmente attento e motivato.

“Sono grata di avere la preziosa occasione di dialogare su questi temi con giornalisti e autori di spessore, che certamente possono fornire ulteriori spunti di riflessione. Certo è che, tra gli obiettivi del libro, c’è anche quello di spingere il lettore a riflettere sull’importanza dell’amore per sé stessi”.

“È una storia di dolore, ma anche di riscatto- racconta l’autrice- la storia di una donna che, incastrata nella relazione insana con Ivano, riesce, in ultimo, a riappropriarsi del suo “sé” più autentico e profondo. Una storia violentemente umana, delicata e forte al contempo”.

Non è passato inosservato allo staff di Casa Sanremo Writers il romanzo “Di notte, solo di notte” di Giusi Russo, tra le scrittrici selezionate a partecipare al prestigioso salotto letterario che si terrà nei giorni del Festival della Canzone.

