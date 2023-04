Una costruzione da record in esposizione oggi e domani a Cremona & Bricks l’evento interamente dedicato ai mattoncini colorati più apprezzati da grandi e piccini in corso a CremonaFiere: 111 anni dopo il naufragio che ricorre oggi 15 aprile una maxi-costruzione in scala 1:90 di oltre 3 metri di lunghezza che riproduce fedelmente l’RMS Titanic realizzato con 40.200 mattoncini da Giuseppe e Gianluca Minervino.

Una vera e propria opera d’arte fuori misura curata nei minimi dettagli che rende la costruzione un unicum nel suo genere.

L’evento, organizzato da CremonaFiere e Ass. Cremona Bricks porta in Fiera il divertimento con un’esposizione ancora più grande, articolata su ben 23.000 mq espositivi, e tante novità contenutistiche: Diorama City di 228 metri quadrati, aree tematiche (Star Wars, Harry Potter, Pirati, Western, Castello, Technic), Area Mercatico, Area Ravanata, Area Vintage, Area TECH&ENG, , Aree ristoro e street food, 8 aree gioco, oltre 200 espositori singoli, 8 spettacoli e musical al giorno, 10 conferenze e 11 tra workshop e appuntamenti formativi per insegnanti, professionisti ed aziende

Programma eventi completo è disponibile sul sito web di Cremona&Bricks al link: https://cremonaebricks.it/eventi-cremona-e-bricks-cremona/